Máte doma pořádek? To je patrně zbytečná otázka. O pořádek a čistotu v bytě se jistě snažíme všichni, ale i přesto se v našich domácnostech mohou skrývat místa a věci, o nichž si ani neuvědomujeme, jak strašlivě špinavé jsou. Která místa v domácnosti vůbec neuklízíme?

Když se řekne špinavé místo, většina z nás si asi podvědomě vybaví toaletu. Ale je to paradoxně právě toto místo, o které mnohdy pečujeme více než o jiné části bytu, které by si to také zasloužily. Když jsme ale právě u této nejmenší místnůstky v bytě, tak bychom si měli pamatovat, že je při každém jejím čištění potřeba také důkladně omýt keramiku zvenčí, a pokud nejde o závěsnou mísu, tak na její zadní části se mnohdy nepozorovaně dokáže usadit tolik prachu, že se nestačíme divit.

Zvrchu čisté, ale uvnitř?

Další součástí bytu, bez které se naše denní hygiena neobejde, je koupelna – umyvadlo a vana nebo sprchový kout. Asi není pochyb o tom, že se i tato místa víceméně lesknou, ale kdy jste naposledy rozšroubovali odtok? A přitom právě tady mají bakterie a nejrůznější jiné mikroorganismy přímo ideální prostředí k množení.

Takže i když je uklizeno, raději se vraťme a podívejme se i do těchto “skrýší”. A až budete v koupelně, zavzpomínejte, kdy naposledy jste myli nebo prali předložku u vany. Pokud je to déle než týden, s jistotou bude plná něčeho, o čem raději ani nechceme přemýšlet. A co spáry mezi obkladačkami? Jsou stále bílé, nebo se na nich usazuje prach a plíseň?

Houbička a těsnění

Pojďme se přesunout do kuchyně, protože i tady číhá spousta nástrah. Klasikou, o níž se hovoří velmi často, jsou houbičky na mytí nádobí. Ty zůstávají často dlouho vlhké a tvoří tak přirozeně příhodné prostředí pro množení bakterií. Když se o houbičku nepostaráte a později s ní omyjete třeba hrnek na kávu, neuděláte nic jiného, než že jej doslova pokryjete bakteriemi.

Řešením může být buď poměrně častá výměna houbičky, její opravdu důkladné praní, propaření vroucí vodou, nebo pár otočení v mikrovlnce. V posledním případě ale pozor, aby nešlo o houbičky s kovovými částečkami. Až bude houbička opět bezpečná, otevřete lednici, mrazák, myčku a troubu a podívejte se na těsnění. Opravdu jsou tato místa čistá?

close info profimedia.cz zoom_in Na zašlou špínu a známky opotřebení je jen občasný úklid nedostatečný.

Kuchyňská linka - úchytky i pracovní deska

Stejně jako nejznámější houbičky ale mohou být doslova nebezpečné také úchytky kuchyňských skříněk. Kolikrát si potřebujete vzít jiný nůž a zásuvku otevřete rukou, ve které jste drželi třeba syrové maso? Stejně tak je to samozřejmě i s kuchyňskou pracovní deskou, o kterou se ale většinou podvědomě staráme lépe.

Je dobré na její čištění používat opravdu kvalitní prostředek s desinfekčním účinkem (samozřejmě neškodným při přípravě potravin). Stejným přípravkem pak můžeme omýt celou kuchyňskou linku.

Záhada nad záhady - místo pod lednicí

Jak často odtahujete při úklidu, lépe řečeno při vytírání kuchyně, sporák, myčku, nebo lednici? Pokud si nevzpomenete, kdy jste to naposledy udělali, tak to raději už neodkládejte. Nikdo netuší, jak se do těchto míst dostává to, co tam bývá. Ale bývá toho hodně a nebývá to hezké. Není to vaše chyba, to je zkrátka záškodnický zákon vesmíru. Jenomže uklidit to musíme my – a raději hned.

close info Shutterstock zoom_in Lednici čistíte pravidelně. Co ale prostor pod ní?

Drobnosti, o kterých nepřemýšlíme

Nikdo z nás už dnes nechodí k televizi, aby ji zapnul nebo přepnul program. A tak vezmeme do ruky ovladač, sáhneme po něm kdykoliv nás to napadne a nekontrolujeme, jestli jsme právě hladili psa, kočku nebo třeba jedli čokoládové sušenky.

Ovladač podle toho také vypadá, aniž bychom si to uvědomovali. Bývá černý, tak toho snese dost. Jenomže bakterie vidět nejsou, i když je jimi doslova pokrytý. Stejně je na tom samozřejmě klávesnice počítače, ale třeba i vypínače, kliky na dveřích nebo domácí telefon.

