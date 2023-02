Kde sehnat nejlevnější palivové dřevo? Možností je víc, než si myslíte

Hledáte, kde koupit levné dřevo na topení? Víte, kdy a kde můžete získat dřevo zdarma, či nakoupit levnějněji? Vše má svá pro i proti. Buď si za dřevo připatíte, anebo se pořádně zapotíte.

Zdroje: ceskykutil.cz, www.skrblik.cz

Chcete zatopit v krbu nebo kamnech?

Topení dřevem je jednou z možností vytápění, ke které se v poslední době vracejí ti, kteří mají tu možnost. Otázkou je ale, čím topit. Jistě existují způsoby, jak sehnat nějaké dřevo levně, někdy dokonce i zadarmo, ale nezapomínejme, že vždy je to něco za něco.

Pokud máte možnost samosběru, pak počítejte s hodinami a hodinami práce a dopravy takového dřeva k vám domů. Navíc ti, kteří mají s topením dřevem zkušenosti, vědí, že pár klacíků nevydá za rok či dva vyschlé polínko tvrdého dřeva. I klestí a šišky se však budou hodit na podpal, proto má sběr i takového dřeva smysl, jen to není zdaleka řešení celého problému s topením.

Dřevo i klesť, která je v lese narovnaná na hromadě je určená k prodeji. Nesmí se odnášet. Zdroj: Profimedia

Na kvalitě dřeva záleží

Kvalita dřeva se odrazí nejen v jeho použitelnosti, ale také v nepořádku, které spalováním vznikne. Dobré poleno hoří dlouho a vyprodukuje minimum popela. Ať už budete mít dřevo jakékoli, musíte mít také dostatečný prostor na jeho uskladnění.

Podívejte se na toto informativní video, kde autor zmiňuje spoustu důležitých detailů i o nákupu palivového dřeva:

Kde hledat nabídky a jak samovyrobit palivové dřevo

Na internetu najdete veliké množství nabídek levného dřeva na topení. Hledejte jen to ve vašem okolí, jinak si připlatíte za dopravu, pakliže nevlastníte dodávku nebo avii. Zajímejte se o to, jaké dřevo kupujete. Často jde o polokmeny půlmetru dlouhé, které budete muset zpracovat.

Palivové dřevo pod střechou dobře vysychá. Podle druhu potřebuje rok až tři. Zdroj: TsElena / Shutterstock.com

Než se vrhnete do lesa

Poptávka po dřevu se znásobila takovým způsobem, že najít zdroj není jednoduché. Jaké máte možnosti? Než se vrhnete do lesa, měli byste vědět, čí les je a zda do něj vůbec máte povolený vstup. Klestí do průměru 7 cm nebo šišky sice můžete sbírat zdarma, ale například do vojenských lesů je vstup zcela zakázán. Ptejte se po místních, obraťte se přímo na obecní úřad městečka nebo vsi.

Soušky v okolí vašeho domu nebo chalupy můžete skácet, ale jen po domluvě. Proto opět kontaktuje starostu nebo úřad, který vám to povolí. Anebo zamiřte přímo na Lesy ČR. Smlouvou ošetřená samovýroba vám povolí nejen vstup, ale také vjezd a výjezd z lesa, plus samozřejmě to nejdůležitější, a to je těžbu dřeva, maximálně však 35 kubických metrů.

Samovýrobou výjde dřevo laciněji, ale musíte se umět ke zpracování postavit. Zdroj: Shutterstock

Smlouvu uzavírají Lesy ČR s fyzickými osobami a zpracování je pak na vás. Cena se odvíjí podle kvality dřeva, které vám bude povoleno zpracovat. Samovýroba je samozřejmě finančně méně náročná, ale fyziky velmi, navíc získáte dřevo, které bude muset schnout minimálně rok, podle typu dřeva.