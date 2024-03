Skladování velikonočních malovaných vajíček rozhodně není nijak náročné, ale málokdo pamatuje na to, že je to stále jídlo, které dříve nebo později budete chtít použít v kuchyni. Starejte se o vajíčka správně a vám i koledníkům vydrží déle.

Barvená vařená vajíčka věčně nevydrží

To bude zase vaječných pomazánek a salátů! Chystáte se zpracovat vykoledovaná vajíčka co nejdřív? Nebo chcete raději poradit, jak je skladovat, aby vydržela o několik dní déle? To, že jsou vařená, totiž jejich trvanlivost moc neprodlouží.

Způsobů barvení a dekorování vajíček je tolik, kolik je šikovných rukou hospodyň a dětí. Na jeden takový způsob se můžete podívat také v tomto příspěvku z YouTube kanálu Meg v kuchyni.

Zdroj: Youtube

Na vajíčka dejte pozor už při jejich barvení

Barevná vajíčka se sice stávají často dekorací v bytě, ale pokud je chcete jíst nebo podarovat koledníky, kteří je snědí, měli byste je nechat v lednici co možná nejdéle. Natvrdo uvařená vejce by měla být v pokojové teplotě nanejvýš dvě hodiny.

Dejte si pozor už při barvení. Na zdobení vajec se požívá spousta různých barev, technik, obrázků a dalších dekorací. Ty vyloženě toxické si raději schovejte na vyfouknuté vaječné skořápky a koledníkům nejlépe připravte vajíčka barvená přírodními prostředky nebo potravinářským barvivem za pomocí octa, který barvy ustálí. V ostatních případech se ujistěte o neškodnosti barviv.

Věřte, že barvení ingrediencemi, které už v kuchyni máte, může být sice časově náročnější a mdlejších barev, za to jde o způsob bezpečný a velmi zajímavý. Krásné je například mramorování slupkami česneku, červené a bílé cibule, které vykouzlí opravdu krásné flíčky. Stejně tak z módy nikdy nevyjdou tradiční otisky květin a barvení v cibulových slupkách.

close info Shutterstock zoom_in Vajíčka barvená přírodními barvivy se rozhodně nemusíte bát konzumovat.

Skladování barvených vařených vajíček

Během přípravy vajec, barvení a následného omaštění, které dodá lesk skořápce, nechávejte vajíčka v ledničce v kartonu vždy, když je to možné. Vajíčka vařená už není třeba skladovat špičkou dolů, ale jakkoli.

Ideálně by měla barvená vejce vydržet až jeden týden od barvení, nicméně neotálejte s jejich spotřebou. Ke skladování je nejpraktičtější lednice a papírový karton na vajíčka je také nejvhodnější možností.

Vejce, která mají potlučenou skořápku, zpracujte co nejdříve. Pokud se rozhodnete vajíčka zbavit skořápky, ale hned je nepoužijete, uzavřete je do krabičky nebo igelitového sáčku, ale pamatujte, že i přesto začnou osychat. Někdo proto přidává do uzavřené nádoby s vejci také vlhký ubrousek, ale když nebudete kontrolovat uskladněná vajíčka, snadno dojde k plesnivění.

Vařená vejce se také bohužel nehodí mrazit, což možná některé překvapí, ale je to tak. Zmrazením se potrhá konzistence vejce a to zvodnatí.

Zdroje: thenatureofhome.com, toprecepty.cz