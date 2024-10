Sušení prádla se v chladných měsících lehce komplikuje. Venku je zima, takže prádlo je nutné sušit vevnitř. Dávejte si však pozor, abyste to nedělali v této místnosti. Podívejte se, kde sušit prádlo.

Podzim je tu, venku je chlad a občas přeběhne i nějaký ten mrazík. V tomto období se zkrátka trochu komplikuje tak nějak všechno, dokonce i sušení prádla. Zatímco v létě vám prádlo uschne na sluníčku za necelé dvě hodinky, v těchto chladných obdobích je to naopak. Prádlo se musí sušit vevnitř. Ale i to má svá pravidla. Ve vašem domově jsou místa, kde by se prádlo sušit nemělo. Kde tedy sušit a nesušit? Podívejte se.

Kde nesušit prádlo

Kde sušit či nesušit? To je, oč tu běží. Sušení prádla uvnitř může být náročné. Pokud prádlo sušíte vevnitř, je potřeba, abyste to udělali efektivně, aby se předešlo zbytečné vlhkosti a růstu plísní. Proto třeba vůbec není vhodný k sušení prádla sklep.

Ty bývají často vlhké, což proces sušení komplikuje. Je také důležité vědět, že by se prádlo mělo sušit v místnosti, kde je možné větrat. Větrání je klíčové, jelikož v prostoru, kde se suší prádlo, by měla být dobrá cirkulace vzduchu, abyste se vyhnuli nežádoucím následkům. V místnostech, kde nemáte okna, tudíž prádlo nesušte.

Když potřebujete sušit prádlo, vyberte si takovou místnost ve vašem domově, kde je nejtepleji, a zároveň tam můžete větrat. Ideální je tudíž místnost, kde máte jak topení, tak i okna. Pokud se chcete vyhnout vlhkosti a riziku růstu plísní, nesušte prádlo přímo na radiátoru.

Když budete sušit prádlo přímo na zdroji tepla vašeho domova, prádlo se možná usuší rychleji, ale také by z toho mohly plynout nepříjemné následky. Jednak se zvýší vlhkost, což by mohlo způsobit výskyt černé plísně, vlhkých skvrn a odlupování omítky. Zadruhé se tím sníží účinnost vytápění.

Jak sušit prádlo doma

Dejte prádlo na stojan a ujistěte se, že mezi jednotlivými kusy prádla je dostatek místa. Když budou příliš blízko u sebe a budou se dotýkat, sníží se cirkulace vzduchu. Je lepší použít více stojanů, pokud máte velkou nálož prádla, než je všechny nacpat na jeden stojan, a tím riskovat výskyt plísní a vlhkosti. Otevřete okna, aby do místnosti proudil vzduch a máte hotovo.

