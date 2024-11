Poslední vůle může být těžké téma. Ale je důležité vědět, jak ji napsat správně, aby byla platná. Často se totiž stává, že lidé udělají chybu, a ta pak vede k neplatnosti poslední vůle. Podívejte se.

Poslední vůle může být pro mnoho lidí těžké téma. Zároveň je hezké vidět, že na vás někdo myslel a ve své poslední vůli vás zmínil. Neznamená to, že je to hezké kvůli tomu, že dostanete majetek, ale je to výslednicí toho, že vás daný člověk měl rád a věřil vám. Jenže bohužel se někdy stane, že lidé, kteří píšou poslední vůli, se dopustí jedné časté chyby a poslední vůle bude soudem odmítnuta jako neplatná. Právník prozradil, čemu se při psaní závěti vyhnout.

Youtube video, jak správně napsat poslední vůli, najdete na kanále Poslední věta:

Zdroj: Youtube

Kdy je poslední vůle neplatná

Závěť píšete, když chcete, aby se vaše dědictví nebo jeho část dostalo do rukou někomu, kdo není částí rodiny nebo je v dědické linii daleko, a nic by na něj nezbylo. A máte tři možnosti, jak závěť napsat. Sám vlastnoručně, na počítači se svědky, či u notáře. Psát závěť u notáře se vyplatí nejvíce, jelikož vám přesně řekne, jak svou poslední vůli napsat tak, aby byla platná. Pokud si ale závěť chcete napsat sami, dávejte si pozor na tyto chyby, kterých se lidé často dopouští.

close info Burdun Iliya / Shutterstock zoom_in Pokud píšete poslední vůli vlastnoručně, stačí vám papír a tužka. Pokud píšete na počítači, musíte mít dva svědky, kteří nejsou součástí rodiny a nebudou v závěti zmíněni. Psaní závěti u notáře je pravděpodobně ideální varianta, jelikož si budete moci být jistí, že závěť bude platná.

Když píšete svou poslední vůli sami, stačí vám tři věci. Tužka, papír a znát pravidla. Zaprvé je nutné určit dědice. Tím musí být buď fyzická nebo právnická osoba. Mnoho lidí totiž dělá chybu, kdy v závěti chtějí odkázat majetek například dětskému domovu nebo kostelu. Ať je tato myšlenka sebekrásnější, pokud nenapíšete jméno církve, jakožto právnickou osobu, nebo například konkrétní jména vlastníků dětského domova, odkazujete majetek budovám, což nelze.

Více dědiců

Pokud chcete, aby dědilo více lidí, je potřeba, abyste jasně stanovili jejich podíl, nebo přesně vyjmenovali věci, které budou předmětem dědictví. Pokud někomu odkážete dům, chatu, vilu, povinnost platit daň z nemovitosti přejde na dědice. Závěť musí být vlastnoručně podepsaná a musíte napsat datum. Zároveň je důležité vědět, že dědit nemohou zvířata, respektive například domácí mazlíčci. Zdá se to bizarní, ale skutečně byli lidé, kteří se ve své poslední vůli pokoušeli odkázat peníze a nemovitosti svým kočkám nebo psům.

Zdroje: www.forbes.com, www.bydleninadoporuceni.cz