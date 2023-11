Chcete mít krásný vánoční stromek v plné síle a co nejdéle čerstvý? Tak to byste měli vědět, kdy je ten nejlepší čas si ho koupit!

Vánoční stromky, bez nichž by se žádné pořádné Vánoce neobešly, jsou v prodeji často už od konce listopadu. V každém městě i obci se začnou objevovat prodejní místa, ale v současné době lze vánoční stromečky pořídit i na internetu. Není však nad to vybrat si osobně a samozřejmě si vybrat kus, který se vám celkově nejen líbí, ale bude vyhovovat svou velikostí i vašim prostorům. A není nad to ucítit už při nákupu příjemnou vůni jehličí. Kdy je však ten správný čas na pořízení, aby byl na Štědrý večer stromeček stále v kondici?

Jak vybrat a správně se starat o vánoční stromeček? Podívejte se v tomto YouTube videu kanálu HOME IN CUBE:

Zdroj: Youtube

Kdy je nejlepší čas

V případě, že byste koupili stromek příliš brzy, mohl by při rozbalování dárků být klidně z části opadaný a nehezky ovadlý. Pokud byste ho však šli pořídit moc pozdě, nemuseli byste mít už z čeho vybírat. Zbytečně byste si pak domů odnesli domů takový, který není zcela ideální.

Vzhledem k tomu, že mají vánoční stromečky po umístění do bytu průměrnou životnost 4 až 5 týdnů, nejlepší je čas 3. prosince, kdy můžete s klidem doma stromeček i ozdobit. Někdo má ozdobený stromek už na první adventní neděli. Vydrží vám tak zhruba až do počátku ledna. Nějaký ten den navíc či snad pořízení o 1 až 2 dny dříve nehrají roli.

close info Shutterstock.com zoom_in Nedávejte stromek hned do vytopené místnosti, ale raději jej nechte v chladné místnosti, na balkónu či terase.

Jak prodloužit životnost

Pokud patříte mezi jedince, kteří mají vánoční stromek naopak doma co nejdéle, tak ho raději nedávejte hned do vytopené místnosti, ale raději jej nechte v chladné místnosti, na balkóně či terase. Nejlepší je prostředí, kde je teplota kolem nuly. Vždy je lepší nechat větve volně svázané, díky tomu budou později lépe držet tvar. Následně stromek začněte postupně zvykat na to, že bude v teple. Náhlá změna teplot by mu neprospěla, pro svou trvanlivost potřebuje spíše stabilní podmínky.

Dejte stromku vláhu

Stejně jako jiným rostlinám, tak i vánočnímu stromku prospěje voda. Aby ji mohl lépe přijímat, ořízněte v jeho spodní části kůru a postavte jej do nádoby s vodou. Stromek upevněte buď pomocí stojánku, nebo jej obložte kameny. Měl by stát rovně, aby nedošlo k jeho případnému znehodnocení.

close info Shutterstock.com zoom_in Nejdéle vydrží jedle.

Nejdéle vydrží jedle

Pokud chcete mít jistotu čerstvého stromku, který vypadá dlouho nejen čerstvě, ale i elegantně, vsaďte na jedli. Nemá tak hustou korunu jako smrk, ale její lesklé a tmavozelené jehličí je velmi odolné a působí svátečně.

Borovice

Druhá na řadě ve výdrži je borovice, na současném trhu jich najdete hned několik druhů. Nejčastěji narazíte na borovici lesní, černou a kavkazskou. Je typická svými zajímavými dlouhými jehlicemi, které vyrůstají často v párech.

Smrk

Nejkratší dobu doma vydrží smrky, přesto jsou poměrně jako vánoční stromky oblíbené. Jeho větvičky brzy vysychají a opadávají, proto jej vždy raději instalujte mimo koberec.

Zdroje: www.express.co.uk, www.prozeny.cz, www.henslernurseryindiana.com