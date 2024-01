Vánoce jsou pryč, ale spousta z nás (snad ještě z čiré nostalgie) si stromek drží jako připomínku zimní časů pohody. Kdy je ale ta správná doba se s ním rozloučit?

Všechno krásné jednou skončí. Dokonce i Vánoce! Všichni se na ně celý rok těšíme, abychom si tu chvilku rodinné pohody užili a než se z ní vzpamatujeme, už je tu leden a tvrdá realita. „Já ten přechod od Vánoc do normálního života špatně snáším. Proto si nechávám ještě dlouho vánoční stromek, aby mi tu sváteční atmosféru připomínal,“ přiznává čtyřicetiletá čtenářka Julie z Ostravy a dodává, že jednou měla jedličku dokonce až do února. „To byl samozřejmě extrém, ale nějak mi to nevadilo. Jenom návštěvy se podivovali, jak to, že jsem ten stromek ještě nesklidila.“

Do tří králů...

Lidí jako je Julie je poměrně dost. Nicméně podle psychologů je důležité se umět s různými etapami života včas rozloučit. A Vánoce bohužel nejsou výjimkou. „Když budete setrvávat ve starých kolejích, uniknou vám nové věci,“ říkají odborníci. Asi na tom něco bude, proto je nabízí otázka: „Kdy je ten nejlepší čas sklidit všechny vánoční dekorace, včetně avízovaného jehličanu?“ Podle tradice našich předků by to nemělo být dřív, než na svátek tří králů. Věřilo se, že tímhle brzkým úklidem si přivodíte neštěstí a smůlu. Ideální datum bylo tedy 6. ledna…



close info Profimedia zoom_in Sklizení vánočníího stromku je ve většině domácností načasován na 6. ledna. Ale podle tradic je výhodnější jiné datum.

Varianta pro opozdilce

Ovšem pozor, ne každý to stihl (nebo chtěl stihnout). Pokud i vy patříte mezi milovníky vánočních stromků a nemůžete se s nimi ještě rozloučit. Stará tradice všem rádoby „zapomnětlivcům“ ukládá povinnost stromeček schraňovat až do 2. února (tedy do Hromnic). Pro vás to znamená jediné: že se budete moci těšit se svým vánočním kamarádem ještě pár týdnů navíc! A to naprosto legálně….

close info Profimedia zoom_in Odstrojení vánočního stromku je mravenčí práce.

Hold bohu Perunovi

Termín 2. února nevymysleli naši předkové zbůhdarma. Podle historiků jde o datum, které sovisí s naší keltskou minulostí. Právě druhého února staří Keltové uctívali svého boha Peruna, který prý dokázal tak hlučet, že zahnal veškeré zlé duchy. Možná, že když stromeček necháte do jeho svátku, vyhnou se vám tento rok všechny zlé věci, neštěstí, neduhy. Zkuste to, naši předkové na to věřili a třeba to u vás zafunguje!

