Podzim začal nedávno, ale už teď je potřeba se obrnit. Přijdou totiž velké mrazy, a to již nečekaně brzy. A meteorologové prozradili, kdy tento čas nastane. Podívejte se a buďte připraveni.

Podzim začal teprve nedávno, ale zima a deště k nám letos dorazily s nečekaným předstihem. V létě bylo nehorázné teplo, nyní je neskutečná zima. Člověk si zkrátka nevybere a vypadá to, že se nedočkáme střídmého období.

Meteorologové totiž prozradili, že letos udeří zimní mrazy a stupně pod nulou nečekaně brzy. A prozradili také, kdy tento čas nastane. Proto je potřeba, abyste se pořádně připravili a neidealizovali si romantický podzim s pouze občasnými dešti a 10 až 15 stupni Celsia. Byli byste totiž velice zklamaní.

Zdroj: Youtube

Mrazy tu budou brzy

Jak jste jistě mohli zaregistrovat, v uplynulém týdnu byla neuvěřitelná zima, prakticky neustále pršelo a mnoho lidí muselo již vytáhnout šály, rukavice a zimní kabáty. Z tohoto ohyzdného počasí vyplývá, že zimní mrazy přijdou o několik týdnů dříve, než se čekalo.

Už v pondělí se stupně Celsia pohybovaly nesmírně hluboko, většinou kolem 3 až -3 stupňů. To je nepříjemná zpráva zejména pro zahrádkáře, jelikož se v tomto období budou vyskytovat přízemní mrazíky, které by mohly poškodit zeleninu a jiné rostliny.

close info Lucie Peukertová zoom_in Netkaná textilie rostliny ochrání před nízkými teplotami. Pokud ji tedy máte, je ideální čas ji vytáhnout a ochránit rostliny.

A vypadá to, že přízemní mrazíky přijdou velice brzy zpátky. Můžete s nimi počítat zhruba od poloviny října. Přes den se teplota ještě může vyšplhat na něco málo přes 10 stupňů, noci však budou velice chladné a brzká rána jakbysmet. Na silnici se může začít tvořit takzvaný černý led, což je tenká ledová glazura, která není okem vidět, ale pokud na ni stoupnete, chvílemi možná budete lehce klouzat.

Buďte připraveni

Mrazy zkrátka letos přicházejí dříve, proto je také nutné se na ně rázně připravit. To neznamená jen, že si doma zapnete topení a zabalíte se do deky. Je pomalu potřeba začít řešit výměnu pneumatik z letních na zimní.

Pro zahrádkáře je čas sklidit poslední zeleninu a začít chránit rostliny ochrannou textilií. Co se týče houbařů, pořádně houby kontrolujte a zmrzlé hřiby nechte v lese.

Obvykle má být v tomto období kolem 20 stupňů, ale podle meteorologů můžeme být rádi, když bude v říjnu 15 stupňů. Samozřejmě to v každém kraji bude trochu jinak, takže kontrolujte počasí v konkrétním místě, kde se nacházíte, a připravte se na zimní mrazíky.

Zdroje: www.automatejcek.cz, www.chmi.cz