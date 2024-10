Už dávno jsme si odvykli nakupovat maso jen na jedno vaření, protože jeho delší skladování v podstatě nebylo možné. Lednice a mrazáky nabízejí na jednu stranu obrovský komfort, na tu druhou ale představují také nebezpečí, které si jen málokdo uvědomuje. Čím nám hrozí?

Mrazák je dnes již zcela samozřejmým pomocníkem ve většině domácností, a kde nemají mrazák, tam jistě kuchyni vévodí alespoň lednice. V jejich útrobách se ale bohužel skrývá nebezpečí, o kterém ani nepřemýšlíme, ačkoliv bychom jej rozhodně neměli podceňovat. Již několikrát se totiž objevila zpráva o mrazáku, který zničehonic vybouchl. A rozhodně to není žádná zanedbatelná událost.

Na videu od Lucie Stibůrkové najdete postup na správné odmrazování lednice a mrazáku:

Zdroj: Youtube

Pozor na kompresor

Proč k výbuchu mrazáku nebo i chladničky může dojít? Na vině bývá většinou problém s kompresorem, který je umístěný na zadní straně spotřebiče. Právě v těchto místech se ukrývají elektrické komponenty, které se mohou časem “unavit” a zkrátka se následně porouchat. K jejich větší náchylnosti k problémům pak často vede nesprávné umístění přístroje.

Únik chladiva je velký problém

Dalším momentem, který může způsobit kuchyňskou katastrofu, je únik plynu z chladicího zařízení ve chvíli, kdy dojde k poškození cest, jimiž prochází. Do okolí se následně dostanou hořlavé plyny, jejichž detonace může způsobit doslova likvidaci širokého okolí.

close info Shutterstock.com zoom_in Mrazák je užitečný, ale může být i nebezpečný.

Vyžadují stálé podmínky

Ani to ale ještě není vše, protože mrazáky jsou velmi náročné na kvalitu elektrického připojení. Pokud je zapojen do sítě, kde dochází k častým výpadkům, případně k výraznějším výkyvům v napětí, dojde poměrně snadno k problémům v jeho elektroinstalaci. A jak dobře víme, v kombinaci s plnivem chladicího zařízení a dalšími částmi takového přístroje jde o velmi závažný problém.

Aby mrazák nezaútočil...

Je zřejmé, že používání tak samozřejmého zařízení jako jsou mrazáky a chladničky není tak jednoduché, jak si většinou představujeme. Abychom učinili opravdu vše, co je možné pro ochranu našeho domova, měli bychom si pamatovat několik základních bodů péče o zmiňované domácí pomocníky.

Na prvním místě mezi ně patří pravidelná kontrola a údržba. Právě to je totiž moment, kdy můžeme odhalit první známky blížícího se problému. Jakékoliv poškození viditelných částí v kompresorové oblasti musí být přísným varováním a nikdy je nesmíme přehlížet.

Nic se nemá přehánět

Pamatujte si také, že i mrazák má svoji kapacitu, na kterou je zamýšlen, a které je přizpůsoben jeho výkon. Pokud jej přeplníme, bude muset ve snaze zamrazit vše, co jsme do něj vložili, výrazně zvýšit výkon, a to i nad hranici, která je bezpečná.

Ostatně to vše ovlivníme také nastavením odpovídající teploty, která bude ideální kolem -18 °C. Výrazně nižší teplota vás nejen připraví o další peníze, které budete muset zaplatit za elektřinu, ale také zbytečně zatěžuje samotný mrazák.

Postavte jej na správné místo

Jak již bylo zmíněno, důležité je také umístění mrazáku, případně chladničku. Zadní strana přístrojů se při provozu značně zahřívá, a proto je třeba nabídnout jim dostatek prostoru k odvětrávání.

Čím blíže bude stát mrazák u zdi, tím větší je riziko jeho přehřátí a poruchy - v nejhorším případě výbuchu. Proto, abyste mohli mrazák používat co nejdéle a také bezpečně, si pro jistotu tentokrát již opravdu přečtěte veškeré pokyny, které přikládá výrobce k novému přístroji. Stojí to za to, vždyť nejde o mizivou investici a hlavně: bezpečnost rodiny musí být vždy na prvním místě.

