V létě jich bývá plná kuchyně, v zimě zase dovedou po stovkách okupovat okna nahřívaná sluncem. Proč se u vás mouchy objeví? A jak se jich nejlépe zbavit? Známe osvědčené triky.

Much a mušek, které se můžou doma objevit skoro znenadání, je hned několik druhů, a během letních měsíců se u vás možná vystřídají dokonce všechny. Od malých ovocných mušek po obří bzučivé masařky, které se sice krásně lesknou, ale stejnou měrou odpuzuje už pouhý pohled na ně.

Navíc přenášejí nemoci, které opravdu nechcete – od zánětu spojivek po úplavici a tyfus. Metody, jak se jich zbavit, se liší jen trochu. A preventivní opatření proti tomu, aby se u vás nezabydlely příště, jsou vlastně úplně stejné.

Proč je jich tolik?

Je to úplně jednoduché – mouchy zkrátka mají krátký životní cyklus. Většina druhů žije jen pár týdnů, nanejvýš měsíc. Během téhle doby ale každá z nich naklade až pět set vajíček, z nichž se do týdne stanou dospělí jedinci.

A protože doma, na rozdíl od zahrady, nemají žádné predátory, dokážou se tu množit neuvěřitelnou rychlostí. Navíc jim často nevědomky poskytujete dokonalé prostředí k množení i dostatek potravy, a tak nemají důvod přesunout se kamkoli jinam.

Alespoň během léta se proto vyplatí hlídat doma cokoli, co se kazí, pečlivě všechno schovávat a zakrývat i odpadkové koše. A nezapomínejte větrat. Sice to zní jako nesmysl, protože právě otevřenými okny se dovnitř může dostat víc much, jenže opak je pravdou.

Čím je větší teplota, tím snáz se totiž mouchy množí a tím rychleji i dospívají larvy. Proto když teplotu v místnosti snížíte, nebude se jim u vás tolik líbit a raději se poohlédnou po potravě venku.

close info Photoroyalty / Shutterstock zoom_in Pastí na mouchy existuje bezpočet od klasických mucholapek po lepové pasti na okno

Octomilky

Jeden den jich najdete pět kroužit kolem mísy s ovocem a když je necháte, bude jich za pár dní stovka. Nejlepší je nenechat doma přezrálé ovoce a zeleninu, ale přesto si můžete být jistí, že během léta se jim skoro jistě nevyhnete. Zkuste je přelstít a nabídnout jim něco zajímavějšího.

Lahev nebo misku, které přetáhnete potravinářskou fólií s pár otvory. Dovnitř nalijte nejlépe směs něčeho sladkého a kyselého – třeba balzamikového octa, piva, nebo šťávu smíchanou s běžným octem. Zkrátka co máte zrovna po ruce. Takových pastí můžete doma nastražit i víc. Jen je nezapomínejte pravidelně čistit a měnit náplň, ať mušek nachytáte co nejvíc.

Pro případ muší invaze pak najdete řadu profesionálních pastí, včetně těch lepových, můžete se samozřejmě vyzbrojit i speciálním sprejem. Podle naší zkušenosti ale nejlépe funguje (v kombinaci s pastmi) obyčejný vysavač.

Musíte být trochu opatrní při máchání hadicí, ale pochytáte jím většinu mušek a cestou do sáčku je horký vzduch a tlak velmi pravděpodobně zabije.

close info Lyudmila Mikhailovskaya / Shutterstock zoom_in Způsobů, jak se dotěrných mušek zbavit, existuje hned několik

Domácí mouchy

Vysavač ostatně můžete použít i na běžné domácí mouchy. To když se třeba v zimě přemnoží na oknech. Určitě ho ale kombinujte i s mucholapkami. Vybírat nemusíte jen ty klasické v pruhu, i když jsou velmi účinné, prodávají se i průhledné lepové pasti, které nalepíte na okno, nebo další varianty.

A stejně tak můžete vyrobit past podobnou té pro octomilky, jen počítejte s větším otvorem a tím, že velké mouchy si lépe najdou cestu ven. Plácačkám se raději vyhněte. Jednorázově pomůžou, ale při hubení velkého hejna byste jen roznášeli bakterie po domě.

5 nejlepších preventivních opatření

Když se mouchy objeví, nenechte nic náhodě a povolejte do zbraně všechno, co pomáhá. Zbavíte se jich rychleji, možná i na celé léto.

1 Všude čisto Pečlivě uklízejte a zakrývejte všechno, co mouchy láká. Od ovoce a zeleniny přes odpadkový koš, po zbytky potravin třeba na kuchyňské lince. Nezapomínejte taky pravidelně čistit odpady, protože v těch se mouchy s oblibou líhnou.

2 Omezte množení Všechna místa, kde mouchy obvykle vidíte, jim většinou slouží i rozmnožování a líhnutí. Včetně kompostovacích nádob a nezakrytých odpadkových košů. Všechno proto pečlivě zakrývejte, pravidelně vynášejte a taky čistěte, zvenčí i zevnitř. Častěji taky čistěte odpad po domácích mazlíčcích, jako jsou podestýlky hlodavců a kočičí záchod. A nezapomínejte ani na jejich misky, i tam se může mouchám líbit.

3 Zamezte jim přístup Mouchy u vás doma žít nechtějí, láká je tam ale potrava a prostředí vhodné k páření. Když je tedy dovnitř nepustíte, máte zpola vyhráno. Pokud jich u vás bývá hodně, zkontrolujte těsnění oken a dveří, ucpěte všechny praskliny a otvory. Jestli se v létě nechcete nechat omezovat při větrání, zvažte sítě do oken.

close info IchBinJeffee / Shutterstock zoom_in Preventivní opatření jsou v boji s otravným hmyzem klíčová

4 Ohlídejte skladování Zbytky, které nedáváte do lednice, schovejte do krabiček. Ovoce a zeleninu překryjte poklopem. Načatá balení pečlivě uzavřete pomocí klipsů, suché zásoby případně přesuňte do uzavíratelných nádob (i když zrovna ty by mouchy lákat neměly). To, co se kazí, vyhoďte – ve chvíli, kdy se potýkáte s invazí, nehleďte na plýtvání, nebo toho zkrátka kupujte méně.

5 Povolejte odborníka V případě, že to jinak nejde, much je pořád hodně a vy už nevíte, jak se jich zbavit, nestyďte se a zavolejte deratizátora. Zkušený odborník nejen vyhubí aktuální pohromu, ale dokáže poradit i s účinnou prevencí a třeba si všimne něčeho, co jste vy přehlédli.

close info časopis Receptář / časopis Receptář zoom_in Více článků a zajímavostí nejen ze zahrady naleznete v červencovém vydání časopisu Receptář

Zdroj: časopis Receptář