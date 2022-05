Nádherné orchideje po celý rok: Slyšeli jste o asijské metodě keiki? Je nejlepší

Chcete si zaplnit byt exotickými kráskami? Rozmnožujte si orchideje pomocí keiki, brzy jich budete mít pěknou sbírku.

Orchideje jsou velmi oblíbené rostliny, které jsou ozdobou každého interiéru. Krása a barevnost jejich květů je prostě bezkonkurenční a velice pestrá. Na světě je něco kolem 30 tisíc druhů orchidejí a nejméně 200 tisíc jejich hybridů. Důvodem rozmanitosti těchto rostlin je schopnost přizpůsobit se danému prostředí.

Přestože jde o velmi citlivou rostlinu, která u nás doma potřebuje prvotřídní péči, zvládne ji pěstovat i každý laik. V přirozeném prostředí rostou orchideje běžně na kmenech stromů nebo na povrchu jiných rostlin. Jejich kořeny jsou totiž speciálně přizpůsobeny na absorbování vlhkosti a rozpuštěných živin. V přírodě se orchideje množí díky svým výrůstkům keiki, což můžete snadno využít i u vás doma.

Orchideje jsou velmi oblíbené rostliny, které jsou ozdobou každého interiéru. Zdroj: shutterstock.com

Množení orchidejí

Orchideje se dají množit semínky, ale bohužel ne v našich domácích podmínkách. Běžně potřebuje naklíčené osivo navázat symbiózu s určitým druhem houbového organismu. Jde o poměrně složitý proces, a tak je lepší si namnožit orchidej vegetativním způsobem.

Zvolte metodu dělením pomocí keiki

Jde o nejpřirozenější a nejméně náročný způsob množení. Nové orchideje si můžete pořídit oddělením dceřinných rostlinek zvaných keiki. Nejprve se však přesvědčte, že mají alespoň 2 až 3 listy a dostatečně rozvinutý kořenový systém. Buď je můžete opatrně jemně odkroutit, anebo je oddělte ostrými a vydezinfikovanými nůžkami nebo nožem.

Správný substrát a dostatek prostoru je základ

Používejte vždy vhodný substrát pro orchideje, který by měl být dostatečně propustný a vzdušný. Měl by obsahovat rašelinu a kokosová vlákna. Oddělené keiki do něj opatrně vysaďte, nejlépe do průhledného květináče. Nikdy nevysazujte více rostlinek do jednoho květináče. Za nějakou dobu se rostliny rozrostou a museli byste je zanedlouho přesadit. Orchideje nemají rády častou změnu prostředí a snadno by mohlo dojít ke zbytečnému poškození kořenového systému. Proto sázejte keiki vždy samostatně, vyhnete se tak zbytečným možným komplikacím.

Připravte si vlastní substrát

Co budete potřebovat:

1 hrnek borové kůry

½ hrnku ořechových skořápek nebo cocochipsů

1 hrnek mechu

¼ hrnku zeminy s pískem

Kůru i skořápky zalijte větším množstvím převařené vody a nechte vše do dalšího dne louhovat. Následně vymačkejte přebytečnou vodu nebo nechte několik hodin schnout a pak smíchejte se zbylými surovinami.

I kejki chtějí dostatek světla

Nově zasazenou rostlinu postavte na dobře osvětlené místo, kam však nedosáhnou ostré sluneční paprsky. Zbytečně by mohlo dojít k popálení listů. Nejlépe vyhovující je parapet orientovaný na východ či západ, během zimy i ten jižní. Orchideje potřebují k dobrému vývoji čerstvý vzduch, proto často větrejte. Ovšem velký pozor si dejte na průvan, rostliny jej přímo nesnášejí.

Jak keiki zavlažovat?

Kromě dostatečné vzdušnosti keiki vyžadují i pravidelný přísun vody a dostatečnou vzdušnou vlhkost. Alespoň jednou týdně roste vodou vzdušné kořeny a během topné sezóny to nepřehánějte s vytápěním. Orchideje by neměly vysychat, proto není od věci položit vedle nich misku s vodou. Jednou za 1 až 2 týdny proveďte zálivku do podmisky či obalového květníku.

Alespoň jednou týdně roste vodou vzdušné kořeny orchidejí. Zdroj: shutterstock.com

Svou novou orchidej pravidelně kontrolujte, jestli má opravdu vše potřebné k životu, přece jenom je to „miminko". V případě, že se bude zdravě a správně vyvíjet, bude mít sytě zelené, lesklé a pevné listy, narostou mu vzdušné kořeny, brzy i vzpřímený stonek a na něm květy.

Zdroje: www.chalupari-zahradkari.cz, www.prima-receptar.cz, www.pestujme.cz