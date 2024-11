Snad nejžádanější adresou v celém Londýně, samozřejmě kromě Buckinghamského paláce, je Kensingtonský palác apartmán 1 A, který je jedním z domovů prince Williama a jeho manželky Kate. Jak vlastně vypadá a jak přizpůsobili podobu svého domácího prostoru svým potřebám?

Kensingtonský palác, jedna z nejznámějších londýnských rezidencí, se kdysi stala domovem budoucího krále a královny. Když se princ William v roce 2011 oženil s Catherine Middletonovou, žili spolu nejprve na pozemku tohoto paláce zvaném Nottingham Cottage ve startovacím domě se 2 ložnicemi, a to až do roku 2013. Později jim byl nabídnutý k bydlení apartmán 1 A přímo v paláci a před jejich nastěhováním prošel rekonstrukcí.

Chcete se podívat do úžasného apartmánu Williama a Kate v Kensingtonském paláci a dozvědět se i zajímavá fakta? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu House Digest:

Zdroj: Youtube

Trocha historie

Původní budovu z počátku 17. století zvanou Kensington House nechal postavit významný právník a předseda Dolní sněmovny Heneage Finch. V roce 1689 ho odkoupil od jeho dědice Vilém Oranžský a využíval ho jako odpočinkové sídlo poblíž Londýna. Později došlo k vybudování soukromé cesty, která spojovala Kensington s Hyde Parkem a její část je dodnes zachovaná jako Rotten Row. Později byl palác zrekonstruovaný a rozšířený podle návrhu Christophera Wrena.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Kensingtonský palác

Svatební dar

Kensingtonský palác se nachází v krásné lokalitě londýnském obvodu Kensington a Chelsea. Wiliamovi a Kate zde věnovala apartmán k bydlení v roce 2011 královna Alžběta jako svatební dar. Než se sem nastěhovali, prošel rozsáhlou rekonstrukcí.

Ve 20. století v paláci pobývali spíše méně významní příslušníci královského rodu. Ovšem až do chvíle, kdy se stal Kensington sídlem prince Charlese a jeho manželky Diany. Jejich synové Harry a William tu trávili část dětství a princezna Diana využívala palác i po rozvodu s Charlesem, a to až do své tragické smrti roku 1997.

Stavba prošla rekonstrukcí

Ačkoliv interiéry prošly v průběhu let mnoha změnami, exteriér Kensingtonského paláce si zachovával svůj původní design. Později prošel objekt dvouletou rekonstrukcí dokončenou v roce 2012 a součástí této renovace byla oprava poškození po bombách z druhé světové války.

Královská rodina tehdy do oprav investovala 12 milionů liber, aby mohl palác i nadále dobře sloužit dalším velmi slavným obyvatelům. Roku 2013 byl znovuotevřen slavnostně královnou. Cílem bylo vytvořit moderní a funkční domov, který by zároveň respektoval historický charakter budovy. Na zařizování se ve velké míře podílela Kate Middletonová, která do interiéru vnesla svůj osobitý styl.

Změny nastaly i v apartmánu 1 A

Rekonstrukcí prošel i tehdy budoucí byt Williama a Kate a jeho úpravy přišly zhruba na 4,5 milionu liber. Nejenže byl odevšad odstraněný nebezpečný azbest, ale došlo i na elektroinstalační a instalatérské úpravy. Modernizace se týkala i zavedení ekologických systémů vytápění a ohřevu vody, kompletní výměny střechy a úpravy stěn, kdy byly některé odstraněné a ostatní nově omítnuté.

Přes 20 místností

Ačkoliv měl apartmán původně 30 pokojů, jejich počet se snížil a vznikla i celkově otevřenější dispozice celého prostoru. Momentálně se zde nachází něco přes 20 pokojů. Kromě dvou přijímacích místností má byt několik pracoven a jídelen a tři kuchyně, kdy je jedna hlavní rodinná a zbylé slouží personálu.

Jsou zde dvě hlavní apartmá a tři ložnice s vlastní koupelnou a šatnou. Každé z dětí má dva pokoje, kdy jeden slouží na hraní a druhý na spaní. V horním patře je také devět pokojů pro zaměstnance jako jsou chůvy, hospodyně a komorníci. Apartmán má i posilovnu a čtyři patra jsou dostupná nejen po schodech, ale i výtahem. V apartmánu jsou i kanceláře pro řadu charitativních organizací.

Co odhalily fotografie

Ačkoli se jedná o královskou rezidenci, Kate Middletonová se nebála kombinovat luxusní kousky s levnějšími alternativami. Na fotografiích, které se dostaly na veřejnost, bylo možné spatřit nejen zachované historicky cenné kusy nábytku, ale i designové kousky od renomovaných značek.

Zvláštní pozornost věnovala Kate výbavě dětských pokojů. Chtěla vytvořit pro své děti útulné a inspirativní prostředí, kde by se mohly cítit jako doma. Interiéry dětských pokojů jsou plné barev, hraček a knih, a také zařízené praktickým nábytkem a doplňky skandinávského designu značky IKEA.

Nový domov Kate a Williama

V roce 2022 se Princ William a Kate Middleton přestěhovali se svými třemi dětmi do anglického Windsoru, protože chtěli být tehdy nablízku královně Alžbětě II., toužili po soukromí a svým dětem chtěli dopřát co „nejběžnější“ výchovu.

Neznamená to však, že by Londýn opustili nadobro. Ponechali si nejen původní rezidenci v Kensingtonském paláci, ale i venkovské sídlo Anmer Hall v Norfolku.

