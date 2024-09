Vchod do domu i dveře lze všelijak vylepšit. Jak? Nápadů je tolik, že nebudete vědět, který se vám líbí víc. Zajímavým bonbónkem může být také krásné kované nebo mosazné klepadlo. Pokud byste ale chtěli do výzdoby vložit i vlastní šikovné ruce, vyrobte si třeba hezké klepadlo ve tvaru ptáčka.

K hezkému bytu patří i hezký vchod a dveře

Naše byty a domy si děláme takové, aby v nich bylo nejen příjemné žití, ale také aby byly hezké, stylové nebo designové. Každý z nás tíhne k nějakému způsobu vylepšování našich příbytků a ač se to může zdát zvláštní, dekorace patří i k minimalismu.

Zenový byteček stejně jako secesní dům mají nějaké vchody, ať už do samotné budovy nebo do konkrétního bytu. I to je místo, které můžete vylepšit. Někdy stačí plechovka barvy, věnec na dveře, hezká rohož nebo pěkně umístěný květináč se zelení. Vchod se dá totiž vylepšit všelijak.

Chcete si udělat hezký vstup do domu? Záleží jen na vašem vkusu. V tomto příspěvku se najdou mnohé nápady, které se vzájemně velmi liší, ale rozhodně má každý z nich něco do sebe. Tuto kompilaci a mnohá další videa naleznete na YouTube kanále Decorated Life.

Zdroj: Youtube

Inspiraci najdete i online

Máte krásné dveře doma nebo na chalupě a jediné, co vám chybí, je krásné stylové klepadlo? Máte-li také rádi Pinterest, ani se tam raději nedívejte. Záplavu nádherných doplňků na dveře byste nemuseli duševně ustát. Na stránkách, kam lidé rádi zabrouzdají pro inspiraci i návody, jak si vyrobit hezké věci svépomocí, je totiž celá řada nádherných klepadel. O klikách nebo kování ani nemluvě.

Jsou tak výjimečná a krásná, že se budete chtít stát kovářem nebo slévačem, který by uměl nádherná litinová klepadla vyrobit. Jenže práce s kovy není takové to standardní hobby, při kterém se odpoledne zavřete do dílny a večer příjdete s hotovým výrobkem, který rovnou přišroubujete na dveře.

Klepadla hledejte v obchodech, vetešnictvích i u kováře

Klepadla se samozřejmě dají koupit i u nás a v různých obchodech narazíte na více či méně zdařilé výrobky. Nehleďte jen na cenu, ale především na styl, který by se měl k vašim dveřím i vchodu hodit. Pokud se vám zdají ceny příliš vysoké zkuste vetešnictví a aukce, máte-li na mysli nějaký konkrétní styl a tvar, směřujte dotaz na cenu spíš na uměleckého kováře.

Pokud ale hledáte něco hravého, skromnějšího a toužíte si vyrobit vlastní klepadlo, sáhnout můžete i po dřevě. Například ptáček nebo přímo datel je k takovému počinu dokonalý. Ptáčka nemusíte montovat přímo na dveře, ale raději na podkladovou destičku, na které bude snadné celý jednoduchý mechanismus přemístit. A zároveň nebude datel tlouct zobáčkem do dveří, které by dříve nebo později poškodil.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Hezké dřevěné klepadlo si můžete vyrobit.

Klepat na dveře může i dřevěný datel

Ptáček musí sice na podkladu držet, ale dostatečně volně, aby zataháním za provázek datel zobákem narazil prudce na dřevěnou destičku a zaklepal na dveře. Ptáček proto bývá připevněný k destičce pružinkou nebo závlačkou, která drží ptáčka mezi dvěma kousky dřeva. Mechanizmus je to velmi jednoduchý a z náčrtu a několika fotografií bude schopné pochopit výrobu i starší zručnější dítě.

Šikulové jistě pochopí jednoduchý mechanismus při pouhém pohledu na klepadlo, ale pokud si nejste jistí, najděte si obrázky a další podklady, které vás výrobou povedou. Názorně můžete vidět všechny části i postup na těchto stránkách, kde si dal autor velmi záležet nejen na postupu, ale i fotodokumentaci.

Zdroje: ceskykutil.cz, homify.de