Jak vyrobit klimatizaci za pár korun? Zvládne to i žena za čtvrt hodiny.

Vedra střídají bouřky, následuje týden jako aprílový, pak pár dní podzimu a zas vedra. V každé horké noci, kdy nemůžete usnou, přemýšlíte o klimatizaci. V ten okamžik byste za ni dali nevím co, ale když přijde na lámání chleba, nechce se vám do klimatizace ani stavebních úprav investovat. Tak to jsem na tom stejně! Přemýšleli jste už někdy o tom, že si vlastní klimatizaci můžete vyrobit u vás doma? Stačí jen koupit několik nezbytných součástí a podomácku vyrobenou klimatizaci vyrobíte raz dva.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.popularmechanics.com

Vážně můžu svépomocí vyrobit klimatizaci?

Hned pochopíte, že to není nemožné. Klimatizace v podstatě vhání vzduch z venku do místnosti přes chladící těleso, které je podobné tomu v ledničce. Je plněné freonem a hadičkou ven z domu z něj odchází voda, která se při chlazení kondenzuje. Takže pokud se nad tím zamyslíte, potřebujete chlad a větrák. Samozřejmě domácí klimatizaci nelze srovnávat s opravdovou klimatizací, která má výkon i několik koní. Nicméně doma vyrobeným chladícím zařízení si doma zpříjemníte pobyt v menší místnosti. Rozhodně zvládnete ochladit vzduch dost na to, aby se vám například lépe usínalo nebo pracovalo.

Neseďte před ventilátorem! Vyrobte si vlastní klimatizaci. Zdroj: fizkes / Shutterstock.com

Klimatizace domácí výroby

Na klimatizaci budete potřebovat krabici nebo jiný dostatečně velký „kontejner“, který dobře izoluje. Ideální a nejlépe tvarovatelná bude pro naše účely polystyrénová krabice s víkem. Do víka budete vyřezávat otvor na dvě další součástky, kterými jsou větráček a koleno plastové trubky. Pamatujte na to, že takový termobox musí být dostatečně velký, aby se do něj vešlo velké množství ledu tj asi čtyři dvoulitrové PET lahve. Pokud vám tvarem nebude vyhovovat, budete muset najít jiné lahve, nebo nádobky.

Ventilátor kupte malý, takový, který se běžně používá k odvětrávání toalet nebo kuchyní. Pokud už máte krabici ověřte si, že se na její víko pohodlně vejde, nesmí být příliš blízko u kraje, aby víko neprasklo. Nezapomeňte, že na víku, ještě musí zůstat místo na potrubí.

Potrubím, resp. plastovým kolenem bude proudit ven studený vzduch. Teoreticky se můžete obejít i bez potrubí, ale koleno ideálně nasměruje proud studeného vzduchu do strany vaším směrem. Pokud byste jej nepoužili, vzduch by šel ven, ale rozptýlil by se a část by opět nasál ventilátor. Zatímco koleno nasměrované k vám, bude mnohem efektivnější.

Pokud ventilátor nemá elektrický kabel, pořiďte i ten. Na vyříznutí otvorů budete potřebovat ostrý nůž, značkovač a k upevnění tavící pistoli.

Krok pro kroku