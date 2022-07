Jak vyrobit klimatizaci z PET lahví a kostek ledu. Ochladí byt až na pět hodin

Ne každý má možnosti a vůli mít doma klimatizaci. Pokud ovšem nastanou tropická horka, ochlazení by asi uvítal každý. Poradíme, jak si snadno klimatizaci vyrobit doma. Zvládne to každý, navíc za pár korun.

Ne každému chladný vzduch z klimatizace svědčí, proto mnoho z nás hledá jiné způsoby, jak ochladit byt a tím i sebe. Stačí pár hodin snížit vzduch o několik stupňů a hned se budete cítit mnohem lépe.

Led kolem dokola

Hlavním prostředkem při výrobě snadné domácí klimatizace je obyčejný led. Jakmile tedy předpověď počasí na další dny říká, že se máte připravit na tropické teploty, připravte si větší zásoby ledu. Hned jak rtuť na teploměru začne stoupat, po celém obvodu místnosti rozestavte misky s ledem nebo plastové lahve se zmraženou vodou. Možná budete překvapeni, jak rychle se místnost ochladí. A to i na několik hodin, přičemž záleží na množství ledu, který máte.

Větrák a láhve

Druhou možností je zkombinovat ledové kostky s větrákem. U plastové lahve odřízněte hrdlo a naplňte ji ledem. Poté ji postavte před otáčející se lopatky větráku, které chladný vzduch rozeženou do okolí. Vhodné je mít opravdu silný ventilátor.

Polystyrenová krabice

Nejúčinnějším způsobem, jak si ochladit vzduch v místnosti, je pořídit si plastovou krabici s víkem, do které se vejde pět dvoulitrových PET lahví, dále větráček s přívodním kabelem a plastové koleno o průměru 10 cm.

Můžete použít i chladicí box místo polystyrenové krabice. Zdroj: Profimedia

Vhodné jsou plastové vodovodní trubky. Zdroj: Profimedia

Velikost větráku zvolte podle velikosti krabice. Zdroj: Profimedia

Jaký je postup?

Nejprve do víka na protilehlých rozích udělejte dva otvory, přičemž do jednoho dejte větráček a do druhého plastové koleno. Lahve naplňte vodou, nechte je zmrznou a poté vložte do krabice. Uzavřete víkem a zapojte větráček. Studený vzduch, který vychází k krabice plastovým kolenem větráček rozežene do místnosti.

Je prokázáno, že takováto domácí klimatizace dokáže ochladit své okolí až na pět hodin. Pak stačí jen lahve vyjmout a vložit jiné. Můžete si samozřejmě pořídit i více menších plastových kolen a dát je do řady vedle sebe, ovšem vždy proti větráku, stejně jako je to ve výše uvedeném videu.



