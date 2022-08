Otravují vás klíšťata, ovádi a komáři? Levné přírodní triky, jak jim dát distanc

V létě víc než kdy jindy nás zlobí hmyz. Uvnitř v domě jsou komáři velkým problémem, venku na zahradě nás pronásledují ještě společně s ovády a klíšťaty. Zapomeňte na kupované repelenty. Komáry, ovády i klíšťata odpuzují pachy, které lidem voní nebo je alespoň mohou s klidem tolerovat. Naučete se používat bylinky a jiné triky, je to docela příjemné.

Komáři, ovádi a klíšťata nás provází každé léto

Co vás zlobí víc? Klíšťata, ovádi nebo komáří? Anebo veškerá havěť? Pobyt na zahradě a venku v přírodě je nejen o práci na záhonech a zušlechťování okrasných květin a exteriéru domu. Měl by to být hlavně kvalitně strávený čas venku, pokud možno spojený také s odpočinkem a vychutnáním si pohledu na zeleň a všechnu tu krásu, o kterou se staráte. Aby byl pobyt venku příjemný, zažeňte hmyz bylinkami. Je to způsob nejen účinný, ale také příjemný a zcela přírodní.

Které bylinky hmyz odpuzují a jak nejlépe je použít? Možností je celá řada. Najděte si nejoblíbenější vůni a způsoby, které budou příjemné a jednoduché používat.

Esenciální oleje je možné použít mnoha způsoby. Zdroj: Irina Sokolovskaya/Shutterstock.com

Bylinky, které vadí obtížnému hmyzu

Začněme vůněmi. Na rozdíl od nás, hmyzu výrazné bylinné vůně vadí a působí na ně repelentně díky tomu, že silné aroma bylinek překrývá pach lidí a zvířat, který jinak hmyz vyhledává. Které vůně fungují nejlépe? Především citronová tráva, citronela nebo aloisie čili verbena citronová. Tato vůně je nejčastěji používaná i v průmyslu. Proto najdete v obchodech vonné svíčky či oleje do lamp s touto citronu podobnou vůní. Svíčky fungují docela dobře například při posezení venku. Koupíte je i v hobbymarketech a jako bonus vám také vytvoří příjemnou atmosféru. Vůně svíčky s citronelou není příliš výrazná a nebude vás rušit. Olejíček můžete přidat i do vašeho aromadifuzéru doma.

Obecně řečeno komárům, klíšťatům i ovádům vadí také levandule, tymián, rozmarýn či bazalka. Fungovat by měl také hřebíček nebo šalvěj a dobromysl. Zjednodušeně jde o silně aromatické bylinky, z tohoto důvodu funguje například i aksamitník čili afrikán, který však nevoní ani lidem. Často opomíjená je třeba skořice, která je velmi oblíbenou vůní a rozhodně stojí za to naučit se jí také používat.

Z exotičtějších vůní je to především eukalyptus nebo cedrové dřevo. Cedr je proslulý i tím, že odpuzuje šatní moly. Ze stejných důvodů se používá ve skříních s oblečením i sušená sklizená levandule v textilních sáčcích.

Sáčky s levandulí se dávají do šatníku poroti molům a dalšímu hmyzu. Zdroj: Profimedia

Bylinné vůně proti komárům, ovádům a klíšťatům

Navíc je nutno dodat, že nejúčinnější je použití esenciálních olejů, které je však nutné vždy ředit a to především, pokud je hodláte použít přímo na kůži. Esenciální oleje lze přidat do krémů, tělových mlék nebo je naředit jinými kosmetickými oleji.

Bylinkový výluh, olej a ocet

Další alternativou je louhovaní sušených nebo čerstvých bylin v oleji, alkoholu nebo octě. Je to sice možné, ale v porovnáním s použitím esenciálních olejů také pracné. Malá lahvička éterického oleje vás může vyjít na několik stovek, ale vydrží opravdu dlouho.

Nezapomeňte také na to, že většina těchto bylinných olejů obsahuje silice, které jsou také blahodárné pro lidský organismus. Mnohé tyto ředěné oleje můžete používat také k masáži pokožky těla, kloubů či skalpu. Podle konkrétní byliny má taková masáž nejen relaxační účinky, ale také ozdravné.