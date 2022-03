Jak se zbavit vytlačených míst v koberci: Výborný je trik s kostkou ledu

Chcete, aby byl váš koberec stále trendy a nevypadal na první pohled jaksi „unavený“? Vyzkoušejte pár triků, které koberci vrátí zašlou slávu. Skvěle vám pomůže led nebo gel na holení.

Koberec v domácnosti je příjemný doplněk. Nejenže je skvělou tepelnou izolací, ale výborně dotváří útulné a příjemné prostředí. Pokud chcete, aby ten váš byl stále krásný a nadčasový, měl by stále vypadat jako nový. Někdy je to poněkud náročné, ale když využijete ty správné triky, dosáhnete kýženého výsledku za pár minut!

Už žádná vytlačená místa

Pokud chcete změnu a zkoušíte doma přestavět nábytek, pravděpodobně vám po něm zůstanou důlky v koberci, které vypadají dost nevzhledně. A právě v tomto případě vám velice pomohou obyčejné kostky ledu. Položte je na postižená místa a nechte je postupně rozpustit. Kobercová vlákna se navlhčí a vyrovnají. Pak už stačí jen vlhkost setřít a důkladně koberec vysát. Led vás dokonale zachrání i od přilepené žvýkačky. Přiložte na ni kostku ledu, lepivá hmota ztvrdne a půjde vám lehce z koberce odstranit. Drobné zbytky můžete ještě potřít terpentýnem nebo lihem.

Položte kostky ledu na postižená místa a nechte je postupně rozpustit. Kobercová vlákna se navlhčí a vyrovnají. Zdroj: shutterstock.com

Místo drhnutí nasajte

Rozlili jste na koberec nějaké pití či jídlo? Koberec hned nedrhněte, tekutina by se ještě více rozšířila do vláken koberce. Místo toho na místo přiložte látkový hadřík nebo papírovou utěrku a snažte se do nich nasát co nejvíce tekutiny. Nasávejte skvrny směrem od okrajů do jejího středu. V opačném směru byste zbytečně zasaženou oblast ještě víc rozšířili. Jakmile fleky dostatečně vysušíte, můžete je vyčistit.

Pomůže i gel na holení

Zdá se vám to nemožné? Opak je pravdou. Váš koberec může snadno zachránit od mnohých skvrn právě běžný gel na holení. Naneste jej na fleky a nechte zhruba ½ hodiny působit. Následně gel setřete čistým suchým hadrem a na zasažená místa nastříkejte rozprašovačem směs vinného octa s vodou, namíchanou v poměru 1:1 a opět otřete hadříkem.

Gel či tableta na mytí nádobí

Proti mastným skvrnám vám báječně pomohou přípravky do myčky nádobí. Můžete použít předem rozpuštěnou tabletu nebo gel. Smíchejte prostředek s trochou vody a aplikujte rozprašovačem na obtížně odstranitelný flek. Poté tekutinu z koberce hadrem vysajte. Pokud je skvrna velká nebo hodně odolná, postup několikrát opakujte.

Laku na nehty vás zbaví alkohol

Častá příhoda každé ženy, která si ráda lakuje nehty. Bezvadně však zafunguje líh nebo silnější bezbarvý alkoholický nápoj. Skvrnu polijte, lak změkne a vám půjde dokonale vyčistit.

Krvavé stopy zahladí peroxid vodíku

Skvrny od krve jsou na čištění vždycky složitější. Nejprve krev trochu zřeďte a nalijete na ni trochu vody smíchané s čistícím přípravkem. Skvrna se uvolní a z vláken půjde lépe odstranit. Abyste se jí však zbavili dokonale, aplikujte na ni ještě peroxid vodíku. Jakmile se látka dostane do kontaktu s krví, začne pěnit. Vzniklou pěnu poté vysušte.

Jak na vosk ze svíčky

Položte na místo látku a nahřejte přes ni vosk žehličkou. Jakmile vosk povolí, seškrábněte ho tupým nožem. Potom na místo přiložte papírovou utěrku a opět ji přežehlete. Zbytky vosku se vsají do papíru. Používejte raději bílé textilie, protože ty barevné by mohly při zahřátí žehličkou nechat na koberci barevné skvrny. Nepoužívejte žehličku na koberec déle než 30 vteřin v kuse, jednotlivá vlákna byste mohli spálit.

