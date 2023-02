Většina Čechů pere prádlo špatně. 5 věcí, které ničí prádlo i vaše zdraví

Přestože je praní běžnou rutinou, mnozí z nás dělají často základní chybu v použití nesprávného množství pracího prostředku. Kolik gelu byste měli dát do pračky, abyste si zbytečně neničili prádlo, pračku a zdraví?

V případě praní, často podléháme omylu, že čím více použijeme pracích prostředků, tím bude prádlo bělejší a čistější. Bohužel tato úměra v tomto případě neplatí. Ve výsledku jen spotřebujete více gelu či prášku, které bude ulpívat na prádle, zanesete si zbytečně pračku a vaše pokožka by mohla reagovat alergicky. Proto byste měli správné dávkování pracích prostředků vždy dodržovat. Kolik gelu tedy používat?

Kterých 5 věcí většina z nás dělá při praní prádla v pračce špatně? Podívejte se na video:

Nepřehlížejte dávkování od výrobce

V současné době je na trhu mnoho pracích prostředků od různých výrobců. Proto si vždy náležitě nastudujte doporučované množství na tu či kterou tkaninu a množství. Každý prací prášek má totiž jiný poměr použitých čisticích složek. V obecné rovině je u tekutých gelů doporučována dávka na jednu pračku kolem 40 ml, gel je totiž poměrně hodně koncentrovaný. Pokud používáte prací prášek, je jedna dávka k naplněné pračce kolem 110 až 140 ml.

Prací prášek nebo gel? Zdroj: Canva

Gel nebo prací prášek?

Prát můžete samozřejmě s oběma prostředky. Výhodou gelu je, že rychleji pronikne do tkaniny, a tudíž špínu lépe rozpustí, a to právě při nižších teplotách. Vhodný je pro méně znečištěné prádlo, které můžete prát i na krátký program. Prací prášek se lépe rozpustí během praní na vyšší teploty a má větší čisticí sílu, vhodný je především na bílé prádlo. Oba prostředky lze dávat buď do zásobníku v šuplíku, anebo přímo do bubnu pračky.

Když je dávka pracího prostředku vyšší

Nadměrná dávka pracího prostředku sice nezpůsobí poškození prádla a oděvů, ale možná budete muset dát prát prádlo ještě jednou, anebo jej alespoň opětně vymáchat a vyždímat. Na prádle by totiž mohly od nadměrného množství gelu zůstat skvrny, nebo by vám prací prostředek mohl způsobit nepříjemnou alergii. A navíc s větší dávkou pracích prostředků budete zbytečně více znečišťovat životní prostředí a utratíte zbytečně více peněz.

…a co, když je nižší?

Záleží na tvrdosti vody a znečištění prádla. Pokud máte doma tvrdou vodu, málo prášku prádlo dobře nevypere a skvrny a znečištěná místa nebudou dokonale čisté. Pokud budete dávat do prádla méně prášku dlouhodobě, textilie vám mohou časem zašednout a jejich barvy ztratí jas.

Pozor na přeplněnou pračku

Nejen správné dávkování pracího prostředku je při praní důležité, záleží i na naplnění pračky, která by nikdy neměla být předimenzovaná. Prádlo by se dobře nevypralo, prací prostředek by se plně nemusel zcela rozpustit a trpěla by i vaše pračka.

Pračku zbytečně nepřeplňujte. Zdroj: shutterstock

Zkuste se držet prověřené zásady, že v případě pračky s předním plněním byste měli mezi suché prádlo a buben pohodlně položit dlaň. Jestliže máte pračku s horním plněním, tak by prané množství prádla nemělo přesáhnout objem bubnu, vyhněte se tedy násilnému pěchování prádla.

Pokud není pračka plná, snižte i dávku gelu

Když budete mít méně prádla a pračku naplníte jen do poloviny, snižte i v daném poměru dávku pracího prostředku. Jedná se především o málo znečištěné oblečení, které je potřeba po krátkém nošení praním jen osvěžit. Samozřejmě pak stačí i nižší teplota a krátký program.

Zdroje: www.aazdravi.cz, www.zena-in.cz, www.trendyzdravi.cz