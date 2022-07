Kolik spotřebičů se smí zapojit do jedné zásuvky? Tyto zapojte raději samostatně

Prodlužovačka se vždycky hodí, obzvlášť, když vám doma chybí zásuvky! Kdy vám ale tahle pomůcka může způsobit problém?

Dneska je skoro všechno na elektřinu – spotřebiče, lampy, nabíječky (na mobil, počítač, notebook) a další drobnosti. Kde na to všechno brát zásuvky? Naštěstí existuje náhradní řešení – prodlužovačka! Je skladná (dá se uložit do šuplíku a v případě nutnosti vytáhnout) a bez problému obslouží spoustu vyhladovělých spotřebičů. Jenže, pozor. Každá zásuvka snese jen určité zatížení. Když do ní zapojíte prodlužovací kabel se spoustou dalších zásuvek, je to stejné, jako kdybyste ke kojící kočce přisunuly dalších pět vyhladovělých koťat. Chvíli to vydrží, ale pak zkolabuje. Stejně jako zásuvka…

Kdy je zásuvka lepší než prodlužka

Podle odborníků jedna standardní zásuvka unese zatížení 3,5 kW. Proto je na vás, abyste zkontrolovali, kolik proudu jednotlivé spotřebiče odebírají. Pokud to necháte tak být, riskujete, že se zásuvka přetíží a vyhodí třeba pojistky. Jindy může dokonce způsobit požár a to už pak žádná legrace není. Tak pozor na to!

Prodlužovací kabel nepřetěžujte. Zdroj: Profimedia

Ledničku a mrazák

Tohle duo pracuje nonstop. Uchovávat potraviny čerstvé je celkem fuška, proto není divu, že lednička má výkon 200 až 400 W, což není málo. Připojit ledničku na prodlužovačku se moc nedoporučuje. Pokud ale nemáte jinou volbu, kupte si alespoň kvalitnější prodlužovací kabel 16 A. Mějte ovšem na paměti, že lednička je energetický „otesánek“ a sama o sobě zásuvku dost zatíží. Proto byste neměli do prodlužovačky připojovat další spotřebiče s vyšším výkonem, aby nedošlo ke zkratu. Odborníci doporučují pořídit si takovou prodlužovačku, která má zemnící svorku a přepěťovou ochranu.

Mikrovlná trouba

Mikrovlnka není žádný troškař. Když už má něco zahřát, tak si za to nasaje pořádnou dávku energie. A není divu, podle odborníků výkon tohoto spotřebiče předčí dokonce automatickou pračku. Proto mikrovlnku připojujte ke klasické zásuvce. Pokud není zbytí, použijte prodlužovačku, ale kromě mikrovlnné trouby na ni už raději nic nepřipojujte.

MIkrovlná trouba má tak citlivý mechanismus, že se přehřívá. Zdroj: Profimedia

Toustovače a kávovary

Dalším žroutem energie je toustovač, který si nechá za kousek tepla pořádně zaplatit. Aby ne… Přístroj má propracovaný systém ohřívání se spoustou drátků, které se zahřejí a mohou způsobit přehřátí prodlužovacího kabelu. Stejně riskantní je i malý kávovar, který potřebuje na mletí a vaření kávy pořádný balík energie. Proto toustovač i kávovar směrujte na klasickou zásuvku bez rozdvojky nebo prodlužky.

Nabíječky na mobil snesnou rozdvojku, ale raději je nenechávejte v zásuvkách trvale. Hrozí samovznícením. Zdroj: Profimedia

Tepelný ohřívač

Teplo musí být! Obzvlášť, když je psí počasí. Nicméně odborníci varují, že používání elektrického tepelného ohřívače je dost zátěžové. Topné radiátory totiž jedou bez přestávky na velký výkon. Proto jim raději věnujte jen jednu zásuvku pro sebe, ideálně i samostatný jistič.

