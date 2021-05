Pořiďte si kolopejku. Je naprosto nenáročná, má spousty podob a zlepšuje náladu

Pokojové rostliny jsou mezi pěstiteli velmi oblíbené, některé jejich druhy ale vyžadují množství péče a pozornosti, a tak se v jejich pěstování mnozí poněkud ztrácí. Výjimkou je krásná rostlina kalanchoe neboli kalopejka. Svému majiteli nabídne krásné květy téměř po celý rok, a to bez větších starostí.

Pochází až z dalekého Madagaskaru, v minulém století si ale našla své místo i na parapetech a policích v zemích celého světa. Krásná kolopejka, odborně nazývaná Kalanchoe, je známá pro své krásné květy, kterými září téměř celý rok. Najít ji lze snad v každém zahradnictví a hobby marketu. Mezi pěstiteli ovšem není tolik oblíbená jen pro své nádherné květy, ale hlavně nenáročnost na její pěstování.

Kolopejka na založení květních pupenů vyžaduje krátký den Zdroj: Shutterstock.com / t50

Kolopejka jako nenáročná rostlina

Rostliny z rodu Kalanchoe mají tlusté a dužnaté listy. To z nich dělá ideální obyvatele teplých a slunných míst. Sama o sobě nevyžaduje časté zalévání, které by ji dokonce mohlo ublížit. Tato rostlina totiž nesnáší přemokření. Stačí ji tedy zalévat zhruba jedenkrát týdně, avšak s rozvahou. Více než o prolití půdy, v níž je usazena, jde o to substrát jen provlhčit.

Nejvíce si hoví na slunných místech, proto je vhodné umístit ji na parapet jižně orientovaného okna. Právě Slunce je totiž zodpovědné za její nádherné zbarvení květů.

Různé druhy, různé barvy

Kolopejka něžná je s největší pravděpodobností tím vůbec nejčastěji pěstovaným druhem kolopejek. Dokonce je možné zakoupit i celoročně kvetoucí. Je možné ji pěstovat jak v bytě, tak v letním období i na balkoně či zahradě. Jen je třeba myslet na to, že teplota prostředí, v němž se rostlinka vyskytuje, by neměla klesnout pod 15 stupňů Celsia.

Od nejznámějšího druhu se velmi liší Kalanchoe manginii. Má totiž zvonkové květy. Způsob pěstování je rozdílný jen v jedné věci. Je totiž třeba ji více zalévat, a to hlavně v období kvetení.

Druh daigramontiana zase nenabízí krásné květy, zato má ale blahodárné účinky. V tropických oblastech se totiž využívá šťáva z listů při horečkách a problémech s trávením. Mast vytvořená z této rostliny pak také pomáhá při popáleninách a špatně se hojících ranách.

Dalším známým druhem je beharensis. I na ten lze velmi často v tuzemských obchodech narazit. Na Madagaskaru dorůstá do výšky až tří metrů, v bytě její listy nepřesáhnou 50-60 centimetrů. Má krásné, olivově zelené listy s voskovým povlakem. Dokonce ji pokrývají malé, žlutě zbarvené květy.

Rostliny z rodu Kalanchoe mají tlusté a dužnaté listy Zdroj: Shutterstock.com

Jak vybrat tu svou?

Kolopejky jsou cenově dostupné rostliny, při jejich výběru v obchodě je ale třeba dbát na několik faktorů. Například tedy pečlivě zkontrolujte listy, zda se na nich nenachází moučný povlak, černé skvrny nebo dokonce škůdci. V zimě zase nikdy nepořizujte takovou kolopejku, která má značně promočený substrát. Po cestě domů by vám totiž mohla „nastydnout” a výsledkem by byly povadlé listy s černými stopkami.

Kolopejka nekvete

Domů jste si donesli rostlinu, která zářila květy, pak odkvetla, uplynula spousta času a nové květy se ne a ne objevit? Problém možná tkví v přílišném vystavování rostliny světlu. Kolopejka na založení květních pupenů vyžaduje krátký den. To znamená, že je třeba ji po dobu zhruba pěti týdnů vystavovat dennímu světlu jen na 10 hodin denně. Pak by měla být umístěna na temnější místo.

