Blíží se opravu konec topení v krbech? Dočkáme se ho již během letošního roku. Přestože se mu ještě budete moci vyhnout, není to do budoucna moc výhodné.

Používání krbů bude brzy zakázáno a v budoucnu už si s ním doma nezatopíte. Je to z důvodů omezení škodlivých emisí, které se dostávají do ovzduší a problémům s prachovými částicemi. Prozatím se dá chystanému zákonu vyhnout, ale ve výsledku půjde o poměrně drahé řešení. Jak tedy celá situace vypadá?

Chcete znát nejčastější chyby při používání krbových kamen? Podívejte se na YouTube video na kanálu RECORD Briketts:

Zdroj: Youtube

Zásah bude postupný, ale tvrdý

Používání velké většiny kotlů a krbů bude do budoucna zakázáno stejně jako se to momentálně děje v sousedním Německu. Některé druhy se již nesmějí ani prodávat, ale vztahuje se to i na krby, které už máte doma nainstalované. Vyplývá to z aktuální vyhlášky pro ochranu před emisemi, kde jsou uvedené kromě dalších zařízení i krby nevyhovující nově předepsaným normám o prachových částicích.

Při porušení zákona bude hrozit poměrně vysoká finanční pokuta. Podobná situace nastane i u nás, a to s kotly 1. a 2. emisní třídy. Od 1. září 2024 se nebudou moci používat, a to na základě obdobných předpisů. Je však otázkou, kdy se stav zpřísní stejně jako v Německu. Jaké jsou tedy výhledy a možná řešení?

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Používání velké většiny kotlů a krbů bude do budoucna zakázáno.

Pořiďte si nový kotel či krb

V podstatě máte dvě možnosti, jak dále postupovat. Jestliže se omezení týká tělesa, které máte doma, je asi nejvhodnějším a nejlepším řešením vyměnit ho za nové, které odpovídá požadovaným parametrům.

Úprava stávajícího tělesa

Druhým řešením je úprava stávajícího krbu, a to pomocí instalace separátoru prachových částic. V tomto případě budete moci krb i nadále využívat, ale faktem je, že se nejedná o zrovna finančně výhodnou záležitost. Nevýhodou jsou i výdaje za kominíka, který vám bude muset provést revizi, abyste si byli jistí, že vše odpovídá požadovaným podmínkám a normám.

close info Shutterstock zoom_in Přemýšlejte o celé situaci s předstihem, ať nejste zbytečně zaskočeni.

Vše je otázkou času

Přemýšlejte o celé situaci s předstihem, ať nejste zbytečně zaskočeni. Topení v novém či upraveném krbu bude ještě nadále možné, ale je jen otázkou času, kdy budou definitivně zakázané pro svou nehospodárnost a škodlivost životnímu prostředí.

