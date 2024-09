Kontrola účtů v bankách zní hrozivě, ale opravdu není čeho se obávat. Tedy v případě, že nezatajujete státu skutečnou situaci. O co jde a koho se tato „kontrola“ může týkat?

Týká se vás kontrola účtu?

Změny v tom, co může stát zjistit o stavu vašeho bankovního konta přináší novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která již byla schválená v minulém roce. Už z názvu je poměrně jasné, že jde o finanční pomoc, která by se měla patrně týkat jen těch nejpotřebnějších.

Konkrétně jde o 3 kategorie, které spadají pod hmotnou nouzi. Je to příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc, o které lze zažádat.

Ze strany státní správy, respektive úřadu práce, který se vyřizováním žádostí zabývá, vzniká pro účely schválení potřeba zjistit, jak je na tom ve skutečnosti finančně žadatel. Doposud totiž nezbývalo než spoléhat na čestné slovo těch, kteří se rozhodli příspěvek nárokovat. Logicky tak vznikal prostor pro zatajování skutečného stavu.

close info Miljan Zivkovic / Shutterstock zoom_in Máte hluboko do kapsy. O pomoc v hmotné nouzi můžete požádat.

Novela straší žadatele o pomoc v hmotné nouzi

Ačkoli mnozí představitelé státního aparátu vyzvali občany, aby se nestyděli a požádali o příspěvky, mnozí si přeložili tuto výzvu po svém a žádají o příspěvek, i když mají našetřeno. Je samozřejmě pochopitelné, že lidé nechtějí sahat na železné úspory, na duhou stranu, pokud mají stovky tisíc na účtu, tato sociální dávka ji nepřísluší. Nicméně přesná výše povolených úspor není pevně dána a posuzuje se individuálně.

I to však vnímají jednotlivci samozřejmě velmi různě a vnikají tak diskuse o tom, co je dost a co málo. Nicméně v novele šlo především o možnost, nahlédnout na bankovní účet, což se stalo dalším horkým tématem.

close info Profimedia zoom_in Přesná výše povolených úspor není pevně dána a posuzuje se individuálně.

Zásah do soukromí? Jen kontrola s vaším svolením

Mnohem zásadnější se zná být „prolomení bankovního tajemství“, avšak ani to se ve skutečnosti nekoná. Již na začátku tohoto roku se k problému vyjádřil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který věc vysvětloval veřejnosti. Skutečně není důvod se obávat.

Stále platí, že se na váš bankovní účet nikdo koukat nesmí. V případě, kdy ale požádáte o pomoc v hmotné nouzi, bude nyní možné na základě vašeho vlastního svolení na stav a pohyby na účtu nahlédnout. Nejde však o žádný typ slídění a nikoho ani nezajímá, zač utrácíte peníze. Pro potřeby schválení však dojde k faktickému ověření údajů, které žadatel úřadu práce uvedl.

Zdá se vám přesto skandální? Věřte, že není. Také úřady práce v sousedních zemích mají podobná oprávnění a využívají je docela běžně. Ne však k tomu, aby žadatele stresovali, ale aby si byli jistí, že dávky putují k těm opravdu potřebným. Jde tedy spíš o to, zda nebude tento náhled nijak zneužitelný a podobně.

Zdroje: mix24.cz, idnes.cz