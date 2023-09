Jak skladovat kopr a petržel: Geniální triky našich babiček fungují dodnes

Skliďte honem poslední bylinky a připravte si je tak, aby vás mohly těšit celý další rok. Jejich zpracování může být docela jednoduché a nenáročné. Žádné komplikované recepty, speciální pomůcky či ingredience. Kopr, petržel a další bylinky si dopřejte ve formě solí, octa nebo oleje. V kuchyni se vám budou hodit.

Jaké velmi prosté, ale vynikající způsoby používaly hospodyně v minulosti k uchování kopru nebo petrželky? Nejlépe je uchováte i uplatníte naložené do octa, oleje nebo smísené se solí. I když je možné řadu bylinek nasušit, jistě uznáte, že třeba kopr nebo petrželka v dehydrované podobě nevoní ani nechutnají tak, jak by si člověk u těchto aromatických bylin představoval. Mražení je jistě možné, ale je energeticky náročné. Navíc pro řadu bylin není ani mražení ideální. Zelená hmota se mražením potrhá, zblátovatí, o chuti a vůni ani nemluvě.

Jak si naložit bylinky do oleje se můžete podivat ve videu naYouTube, na kanále Bon Appétit:

Do oleje

Nejen kopr a petržel, ale také řada dalších bylinek si zaslouží naložení do octa nebo oleje. Sežeňte si pěkné lahve a neváhejte sklidit poslední bylinky. Když nic jiného, tak kopr a petržel do oleje a octa určitě patří. Tímto způsobem vydrží byliny uskladněné velmi dlouho a je to navíc i docela pěkný dárek, kteří mnozí ocení.

Bylinky naložené do olivového oleje Zdroj: Shutterstock.com / Africa Studio

Kopr a petrželka v oleji

Kopru i petrželce to rozhodně sluší i v oleji. A oba ovoněné oleje budou mít řadu využítí. Olej s koprem se výborně se hodí k přípravě pokrmů z ryb, do salátů a různých dipů. Pokud uvažujete spíš o používání koprového oleje do studené kuchyně, naložte kopr do olivového oleje, který je kvalitnější a jistě ho snadno upotřebíte. Obdobné je to i s petrželkou. Ta se v oleji hodí k přípravě majonéz nebo jiných studených omáček nebo do salátů.

Ocet s koprem

Mít čerstvý kopr je skvělé, ale sezona je krátká! Kopr se však výborně hodí naložit do octa. Během roku pak můžete směle vařit kulajdy i koprovky, které budou báječně aromatické právě díky v octu naloženém kopru a zároveň pokrmy tak akorát okyselí. Samozřejmě pro vybalancování chuti je třeba přidat do jídel trošku cukru, ale to jistě víte. Čerstvý, osušený, v celku nebo nasekaný kopr zalijte octem a dobře uzavřete. Nic víc není třeba. Pozornost můžete věnovat jen výběru použitého octa a v tomto případě lze určitě doporučit bílé jemnější octy, jako je třtinový. Nezapáchá a je bez chuti. Také je o něco slabší, takže jej budete moci přidat o něco víc a tím do pokrmu propašujete i chuť a vůni bylinky.

Bylinná sůl by něměla být jen solí smísenou se sušenou bylinkou! Zdroj: shutterstock.com

Příprava bylinkové soli

Kopr se lépe hodí do octa, petrželka zase do soli. Funguje to podobně jako při utření česneku se solí. Během sekání se šťávy z čerstvé bylinky smísí se solí a tím se konzervují. Nejde tedy o sušenou bylinu a sůl. Na 4 díly čerstvé bylinky přidejte 1 díl soli a společně důkladně posekejte najemno nožem nebo sekáčkem v mixéru. Následně rozložte na plech nebo na pečicí papír a nechte den nebo dva proschnout. Jde to velmi rychle.Takto vysušená sůl vydrží roky a nemusí být uschovaná v lednici. Úplně postačí suché místo a jakýkoli uzavíratelný kontejner nebo sklenička. Solí s petrželkou můžete dochutit polévky, ale i omáčky či pečená masa.

