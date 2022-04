Vypěstujte si kopr doma v květináči: Je to skvělé koření a účinný repelent

Kopr je známá rostlina především pro své specifické aroma. A nejlepší a nejvýraznější chuť má syrový a čerstvý. Jeho pěstování je naprosto nenáročné, a kromě toho, že ho teď v sezóně budete mít možná i na zahradě, s přehledem ho nechte růst i u vás doma v kuchyni, a to po celý rok.

Kopr je rostlina, které si už nadmíru cenili ve starověkém Egyptě. Jako aromatické koření typické vůně se velice často používal při přípravě všech možných pokrmů a zároveň byl využíván i jako léčivá bylinka. Už v biblických dobách se kopr používal jako platidlo. Židé museli z jeho pěstování odvádět pravidelné naturální daně Římanům a ti si z kopru dělali věnečky. Nevěsty kdysi věřily, že když si do boty dají kopr, nezmocní se v domě tchýně naprosto všeho.

Kopr má prostě „sílu“. V dnešní době to známe především z chuti nakládaných okurek, kterým dodá ten správný „šmrnc“. Bezvadně funguje i při zažívacích potížích a proti nepříjemnému nadýmání. Byl by tedy hřích nemít tuto skvostnou rostlinu stále po ruce. Vypěstujte si proto kopr v květináči i doma.

Listy od rostliny vždy opatrně odtrhněte, nebo lépe ustřihněte. Nůžky jsou vhodnější, protože nehrozí velké poškození rostliny. Zdroj: shutterstock.com

Kopr vonný (Anethum graveolens)

Jedná se o velice známou jednoletou bylinu s naprosto typickou vůní. Původem pochází z východní části Středozemí, Indie, Ruska a západní Asie. Většinou dorůstá do výšky 60 až 150 cm. Kopr má na svou výšku poměrně tenký kořen a přímou, jemně rýhovanou dutou lodyhu modrozelené barvy.

Kopr je zdravá zelenina

Jeho semena působí silně močopudně, a proto bývají důležitou složkou odvodňujících léčebných kúr. Kopr je také skvělý pomocník k pročištění ledvin, výborně se podílí na celkové detoxikaci těla. Účinně posiluje imunitu, odbourává nechutenství, snižuje krevní tlak a prokrvuje organismus. Dopřejte si občas semena kopru jako žvýkačku! Nejenže vám osvěží dech, ale zbaví vás i škytavky. V případě, že jste nastydlí a pokašláváte, popíjejte pravidelně koprový čaj. Pomůže vám i lépe usínat. Nať kopru obsahuje vitamín C a semena jsou plná léčivých silic.

Pěstujte kopr na okenním parapetu

Máme pro vás tip, jak mít kopr po ruce v kuchyni, abyste nemuseli od plotny běžet až na zahradu. A v zimě vám domácí pěstování přijde ještě víc vhod, protože není nad čerstvou bylinu. Výsadba semen vám vydrží nonstop, když budete kopr doma vysévat postupně. Čtvrtinu truhlíku jeden týden, druhou další týden a pak pauza a znova dle potřeby.

Kopr je rostlina, které si už nadmíru cenili ve starověkém Egyptě. Zdroj: shutterstock.com

Připravte si vhodný květináč

Udělejte jisté úpravy, aby se kopru skvěle dařilo. Na dno umístěte 2 až 3 cm drenážní vrstvy a poté zasypte univerzální zahradní zeminou. Nejprve ji zvlhčete a poté vysejte semena do předem připravené rýhy, kterou na závěr zahrňte. Květináč přetáhněte potravinovou fólií a dejte ho na několik dní na tmavé a teplé místo.

Čekejte na první klíčky

Nejpozději po týdnu se většinou objeví první výhonky. V tento moment je možné kopr přesunout na slunný okenní parapet. Kdyby to tak nebylo, dopřejte kopru doma občas i umělé osvětlení. Nejlepší je bílá lampa, která by měla být umístěna ve výšce 50 cm nad plodinou. Nikdy kopr nevystavujte zbytečnému průvanu a studenému vzduchu. Pak už jen čekejte na postupnou sklizeň, která bývá většinou do 5 až 6 týdnů.

Jak sklízet domácí kopr

Ve chvíli, kdy budou mít rostlinky 4 až 5 pravých listů, je čas sklizně. Listy od rostliny vždy opatrně odtrhněte, nebo lépe ustřihněte. Nůžky jsou vhodnější, protože nehrozí velké poškození rostliny. Jestliže se vám urodilo více, než jste čekali, můžete některé z rostlin vytrhnout celé i s kořeny. Uvolní se místo na rozvoj ostatních.

Kopr je skvělý i jako bezvadný odpuzovač nežádoucího hmyzu. Vyrobte si z něj tinkturu, kterou po zředění můžete ve spreji použít jako naprosto účinný repelent. Zdroj: shutterstock.com

Máte nadbytek kopru? Vyrobte si dokonalý repelent

Kopr je skvělý i jako bezvadný odpuzovač nežádoucího hmyzu. Vyrobte si z něj tinkturu, kterou po zředění můžete ve spreji použít jako naprosto účinný repelent. Kopr totiž obsahuje limonen, felandren a karvon ve své silici. Samotné plody obsahují kolem 3 % této silice. Jde o aroma, které hmyz spolehlivě odpuzuje. Budete potřebovat kopr v poměru 1:5 k 40 až 45% alkoholu, takže například 200 g rostliny ponořte do 1 l alkoholu do uzavíratelné sklenice. Nechte minimálně 2 týdny louhovat a poté sceďte přes plátýnko do tmavé skleněné nádoby, tinktura tak déle vydrží. Před odchodem do přírody si buď můžete potřít nekrytá místa přímo tinkturou, nebo si po zředění můžete sprejem ošetřit celé tělo i oblečení. Komáři i klíšťata se vám vyhnou obloukem!

Zdroje: www.zahradkarem.cz, www.zahradkarskaporadna.cz, www.nasezahrada.com