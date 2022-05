Koriandr je silné přírodní antibiotikum: Pěstovat se dá snadno doma v květináči

Koriandr má dosti specifickou chuť. Buď ho máte rádi, nebo naopak nesnášíte. Jestliže spadáte do první skupiny, určitě pro vás bude dobrá zpráva, že ho snadno můžete pěstovat i doma v květináči. Jak tato bylinka prospívá lidskému zdraví?

Koriandr setý

Koriandr je jednoletá bylinka, spadá do čeledi miříkovitých a je využívána po celém světě. Pochází ze Středomoří a Blízkého východu, kde i zplaňuje. Může dosáhnout výšky až jednoho metru a kvete v červnu a červenci. Z bylinky se využívá hlavně plod, který se používá pro léčivé účely, ale do kuchyně se hodí i zelená nať koriandru.

Mladé listy koriandru Zdroj: PPMeth / Shutterstock.com

Historie koriandru

Tuto bylinku používali už staří Egypťané, v období cca 1000 let př. n. l. se využíval jako obětní rostlina. Ve starém Římě a Řecku ho lidé používali k mnohem atraktivnějším záležitostem, a to do vín a likérů, nesměl chybět ani v lektvarech nesmrtelnosti a lásky. Byl také považován za velmi silné afrodiziakum. Koriandr je jedno z nejstarších koření světa. Dokonce ho zmiňuje Starý zákon, dochovala se zmínka i na egyptském papyru, pozadu nezůstávají ani staré indické či čínské knihy.

Koriandr a jeho účinky

Koriandr je využíván zejména při zažívacích problémech, skvěle pomůže při nadýmání, říhání i proti břišním křečím. Povzbuzuje v činnosti slinivku a dokáže si poradit i s kašlem. Uplatnění si najde také v boji proti střevním parazitům. Bylina je vhodná i pro děti a těhotné nebo kojící ženy.

Jak koriandr pěstovat

Vzhledem koriandr připomíná listovou petržel. Pěstovat ho lze na zahradě i doma na parapetu.

Pěstování na zahradě – koriandru se bude skvěle dařit v předpřipravené hlíně, kterou předem smíchejte s vyzrálým kompostem. Semínka se sází 2 – 3 cm do hloubky a řádky by měli být od sebe vzdáleny asi 25 cm. Jakmile koriandr vysejete, musíte ho začít pravidelně a hodně zalívat. Klíčení bude trvat přibližně dva až tři týdny. Až na vás rostlinky vykouknou, vyjednoťte je, jako to děláte například u ředkviček. Byla by všakl škoda vytrhané rostliny vyhodit, a tak si je přidejte třeba do polévky nebo do salátu. Vzrostlý koriandr už nepotřebuje tolik vláhy jako při klíčení. Sklízejte dle libosti odstřižením lístků nebo celých stonků až skoro u země.

Mladé rostlinky koriandru se zbavují slupek semen, ze kterých vyklíčily Zdroj: Shutterstock.com / Nungning20

Pěstování v květináči – nejprve vyberte vhodnou nádobu, která bude disponovat rozměry nejméně 45 cm na šířku a 25 cm na hloubku. Na dno nasypte keramzit, na něj rozprostřete substrát – nejlépe na pěstování bylinek, na povrch nasypte semínka a překryjte je půl centimetrem substrátu. Půda by měla být neustále vlhká, což znamená, že se vám 100% bude hodit rozprašovač. V květináči nemusíte bylinky nijak protrhávat. Jakmile se vytyčí rostlinky k 10 centimetrům, je čas na sklizeň.

Jak koriandr využít

Bez koriandru by nebylo koření kari nebo třeba garam masala. Ve světě je koriandr opravdu hojně využíván a pomalu se s ním učí zacházet i Češi. Čerstvý koriandr v obchodech moc běžně k dostání není, ale možná na něj narazíte v nějakém větším marketu. Semena koriandru jsou součástí koření k nakládání zeleniny. Koriandr se přidává i do marmelád, perníku, nádivky nebo do nejrůznějších omáček. Doporučuje se přidat špetku koriandru při úpravě tučných mas, nemělo by vám pak být ouvej.

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.cz, www.bydlimekvalitne.cz, fresh.iprima.cz