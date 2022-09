Proč dávat koště do mikrotenového sáčku. Trik, který vám usnadní úklid

Také vás rozčiluje smetí, které se během zametání stále dokola lepí na štětiny? Využijte na úklid zlepšovák a opatřete koště účinným obalem. Práce vám půjde hned lépe od ruky!

Průběžný úklid domácnosti je naprosto nezbytný. A základem každého kvalitního úklidu je koště neboli smeták, který vás dokonale zbaví hrubých povrchových nečistot na podlaze. Obyčejné smetáky s měkkými chlupy sice prokážou dobrou službu, ale veškerého smetí vás častokrát nezbaví. Zkuste proto pár vychytávek, které vám dokonale usnadní práci.

Proč je zametání nezbytné

Pravidelný úklid by měl být jedním ze základních pravidel každé domácnosti. A samozřejmě se to týká i úklidu podlahy, z kterých je nutné před vytíráním odstranit všechny hrubé nečistoty. Většinou se jedná o vlasy, prach, kamínky a zbytky jídla, které by mohly povrch podlahy i poškodit. A v tuto chvíli nastupuje do služby koště. V případě, že máte lamelovou podlahu, zametejte vždy ve směru lamel, zbavíte se tak smetí, které ulpívá ve spárách. Práci vám také usnadní rohožky, které stačí umístit ke vchodovým dveřím a do předsíně.

Vyzkoušejte trik s mikrotenovým sáčkem

V případě, že dáváte přednost klasickému koštěti, jistě se setkáváte se situací, kdy se některé nečistoty na koště lepí, anebo naopak před ním doslova utíkají. Člověk se u této práce pak zbytečně víc „zapotí“.

Máme pro vás však jeden prima trik, kterým si práci velice zjednodušíte. A bude vám k tomu stačit obyčejný mikrotenový sáček. Jednoduše jej navlečte na spodní část se štětinami a zavažte ho kolem rukojeti, aby pevně držel a nespadl. Pak už stačí jako obvykle zametat. Uvidíte, půjde vám to krásně od ruky.

Inspirujte se na videu zde:

Zkuste koště s gumovými štětinami

Velmi dobrým pomocníkem je i koště, které je opatřené gumovými štětinami. Někteří výrobci tuto praktickou pomůcku dokonce opatřují chrániči před poškozením nábytku. Jeho hlavní výhodou je, že nevýří prach ani vlasy a chlupy, a proto je vhodné pro všechny alergiky a majitele domácích mazlíčků. Dokonce s nimi můžete zametat i koberce s nízkými chlupy.

Koště je také velice praktické na údržbu, protože ho po úklidu stačí opláchnout pod proudem tekoucí vody a štětiny drží stálou formu a nehrozí plstnatění. A snadno jej můžete využít i k čistění povrchů z kamenného koberce v sauně, bazénu nebo garáži. Nepoškozuje totiž povrchovou vrstvu, která bude stále lesklá.

Je libo koště na baterky?

Další skvělá pomůcka, která vám velmi usnadní úklid. Bývá tvořena z násady a nádrže na nečistoty, která je opatřena kartáčem, který sbírá veškeré nečistoty z podlah. Některé typy jsou vhodné i na koberce, kde si hravě poradí i s chlupy a vlasy. Jde o praktický a pohodlný nástroj, který vás nebude obtěžovat kabely, které vedou od zásuvky. Většinou bývá toto koště opatřeno flexibilním kloubem, a tak se s přehledem dostanete i do těžko přístupných rohů a pod nábytek, a hlavně se nebudete muset ohýbat.

