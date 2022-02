S Pozor! Zkontrolujte si kotel: Pokud bude vadný, hrozí vám od září velká pokuta

Konec neekologických kotlů na tuhá paliva je na dosah. Máte doma kotel v nejnižší emisní třídě? Měli byste začít myslet na výměnu! Od 1. září 2022 začne platit zákon, který zakazuje používání kotlů na tuhá paliva v 1. a 2. emisní třídě.

Je to na základě znění zákona o ochraně ovzduší z roku 2012. Stanovuje, že dne 1. září 2022 bude poslední možný den výměny. Týká se to v převážné většině kotlů nejnižších emisních tříd a těch pořízených před rokem 2003. Přestože se už před pár lety jejich produkce zastavila, směly se doposud používat. Emisní třídu najdete většinou na štítku kotle nebo v jeho dokumentaci. Jestliže tuto informaci nikde nenajdete, je dost pravděpodobné, že kotel nebude splňovat náležité podmínky.

Výměnou kotle to nekončí

Jestliže jste na tento fakt zatím nevzpomněli, měli byste začít jednat co nejdříve. Ať už hledáte firmu nebo jednotlivé profese, držte se rady, že nic se nemá odkládat. Vezměte v úvahu vytíženost topenářů, kteří mohou mít volný termín klidně až za dva měsíce.

Podle dýmu a jeho zápachu se pozná, jak a čím vytápíte. Zdroj: shutterstock.com

Možná dojde i na komín a další

Často však celá záležitost nezůstane jen u pořízení nového kotle, ale možná i komínu, nebo jeho vyvložkování a nutné revize. Pro nové kotle je totiž typická nižší teplota spalin a u nevyhovujících komínů by mohlo docházet ke kondenzaci vlhkosti. V lepším případě k tomu dojít nemusí a starý komín bude vyhovující. Nastat může i situace, že se rozhodnete přejít na jiný druh paliva, a to by mohlo způsobit další komplikace.

Využijte dotace

Cena výměny kotle je finančně náročná, a proto využijte nabízené možnosti dotace. Domácnosti s nízkým příjmem mohou požádat o kotlíkové dotace z programu Nová zelená úsporám. Týká se to rodin, kde průměrný roční čistý příjem na jednoho člena domácnosti nepřesáhne 170 900 Kč. Získat lze až 95 % relevantních nákladů, ostatní mohou žádat o peníze ze zmíněného programu ve výši od 30 000 do 100 000 Kč.

Podmínky dotace

Státem budou dotované čtyři druhy vytápění, a to plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo elektrické nebo plynové s energetickou třídou A+ a kotel na biomasu s ruční či samočinnou dodávkou paliva. Jak se rozhodnout? Před koupí a instalací nového kotle je důležité zohlednit typ budovy, která má být vytápěna. Je jasné, že staré kamenné domy by se neobešly bez vyššího topného výkonu. Jiné požadavky zas vyvstanou u zateplených domů nebo v nízkoenergetických novostavbách. Významnou roli hraje i velikost vytápěného prostoru a jak jste početná rodina.

Neriskujte zbytečně pokutu

Zde nemá cenu kličkovat. Protože probíhají pravidelné kontroly ovzduší, zda někde kotle neznečišťují ovzduší. Velice častá je i situace, že kontrola dostane „echo“ od kolemjdoucích či sousedů. Zbytečně byste se vystavovali hrozící pokutě až 50 tisíc korun, a to i opakovaně.

Za topení v nevyhovujícím kotli vám hrozí od září 2022 pokuta až 50 tisíc Kč. Zdroj: shutterstock.com

Jak zažádat o kotlíkovou dotaci

Samozřejmě je nutné nejprve vyplnit žádost o dotaci a následně si opatřit i doklad o kontrole technického stavu a provozu zdroje tepla. Budete muset totiž doložit potvrzení, že váš kotel je opravdu nutné vyměnit. Stejně tak si opatřete náležitý dokument o tom, že jste skutečným majitelem nemovitosti, v níž dojde k výměně. Může to být i výpis z katastru nemovitostí nebo původní kupní smlouva. Udělejte si také fotodokumentaci starého kotle. V případě, že o dotaci budete žádat až po proběhlé výměně, budete potřebovat i fotografie nového kotle společně se všemi doklady a fakturami. Žádost je možné podat i elektronicky na webových stránkách dotace Nová zelená úsporám. A můžete to udělat klidně už nyní, protože program se rozjel už v říjnu roku 2021.

