Jak zmodernizovat koupelnu do 5000 Kč. Jde to i bez výměny obkladů a vany

Jde vůbec levně zrekonstruovat koupelnu? Pokud se nebudete pouštět do bourání příček nebo kupovat novou vanu, svou koupelnu můžete zmodernizovat docela levně. Zaměřit se ale budete muset pouze na detaily.

Staronová vana a umyvadlo

Máte pocit, že umyvadlem a vanou snad projelo stádo koní se železným podkovami, jak jsou poškrábané? Každodenní používání několika členů rodiny si vybírá svou daň. Nemusíte ale smutnit, že nemáte na nové lesklé krasavce našetřeno. Existují totiž firmy, které nabízejí opravy a renovace smaltovaných van, umyvadel, sprchových koutů a dřezů. Výhodou je, že řemeslníci přijedou přímo k vám a nemusí se nic bourat. Ceny se pohybují od 2000 korun za renovaci vany i umyvadla.

Spáry jako z katalogu

Často není nutné měnit obkladačky, které stále slouží svému účelu. Navíc, pokud chcete ušetřit, stačí je často pouze pořádně vyčistit a vybělit spáry. Stačí k tomu 1/4 šálku octa, 1/2 šálku jedlé sody, šťáva ze 4 citronů a teplá voda. Z přísad udělejte bahýnko a starým kartáčkem na zuby spáry očistěte. Pokud jsou tak zašlé, že je vybělit nejde, odstraňte starý materiál pomocí nožíku a naneste novou spárovací hmotu. Pětikilový pytel stojí kolem 100 Kč.

Renovace koupelnové skříňky

Pokud máte pod umyvadlem úložný prostor v podobě koupelnové skříňky, která je pouze zašlá, nebo se vám už nelíbí její barva, nejjednodušším způsobem jak změnit její vzhled je natřít ji kvalitním voděodolným nátěrem. Poté stačí koupit stylovou úchytku a nová skříňka je na světě. Pokud se vám do rekonstrukce nechce, můžete se poohlídnout po nové skříňce. Ceny se pohybují od 400 korun za kus.

Další ukázka tvořivosti a minimalismu - levný nábytek, zrcadlo a barvy Zdroj: profimedia.cz

Zrcadlo, zrcadlo, řekni...

Koupelna a zrcadlo prostě patří k sobě. Nyní letí minimalistické řešení bez úložného prostoru pouze s poličkou pod zrcadlem. Celá koupelna se tak omezením množství nábytku provzdušní. Navíc přestanete skladovat kosmetické přípravky, které téměř nepoužíváte a ve skříňce je jen schováváte. Zrcadlo s poličkou najdete již od 300 korun.

Změna barvy

Koupelna nemusí být jen bílá nebo modrá. Pohodovou atmosféru navodí také zelená nebo petrolejová v kombinaci s dřevěnými nebo ratanovými doplňky. Inspirujte se atmosférou svého oblíbeného wellness centra. Při koupi barvy však dbejte na to, abyste si pořídili přímo barvu určenou do koupelny nebo kuchyně. Všechny produkty by to měly mít napsané přímo na etiketě. Cena se pohybuje od 50 korun za kilogram barvy.

Nové doplňky, nový styl

Ručníky se mohu stát zajímavým dekorativním prvkem koupelny. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Svůj vkus můžete přenést i do koupelny. Staronový prostor oživíte nově zakoupenými kelímky na kartáčky či miskou na mýdlo. Pokud vám to rozpočet dovolí, koukněte se i po novém osvětlení nad zrcadlo. Celkový dojem také dotvářejí ručníky. Udělejte si radost a kupte jemné ručníky v barvě, která bude s novou výmalbou ladit. Pořídit si také můžete vonnou svíčku nebo vkusnou živou nebo umělou květinu, která navodí pocit dokonalého odpočinku.

