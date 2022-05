Inspirace: Originální koupelna na zahradě ze starého harampádí

Osvěžující sprcha nebo koupel pod širým nebem v horkém letním dni… také je to váš sen? Je snadné si ho splnit, vybudujte si ze starých věcí novou zahradní koupelnu. Inspirujeme vás.

Nejprve zvažte, jak by vaše ideální zahradní koupelna měla vypadat. Stačí vám sprchový kout, anebo si přejete i vanu? Bude součástí i venkovní toaleta? Potřebujete mít komfort v podobě tekoucí vody, nebo budete sbírat vodu dešťovou, toužíte si pořídit koupací sud, pod kterým si můžete přitopit a dopřát si tak koupel, i když je venku trošku chladněji? Možné je všechno…

Ze starého nové

V případě, že oplýváte vyššími finančními možnostmi, nebude pro vás zaradní koupelna žádným problémem. Mnohem větší dobrodružství a tedy i větší radost přinese to, co si člověk vybuduje sám vlastníma rukama, za co nejméně peněz, a pokud může zrecyklovat staré harampádí, které se válí na zahradě, všude kolem, na půdě či v kůlně. Starým věcem vdechnete nový život a vaše venkovní koupelna bude mít ten správný půvab.

Sprchujte se

Jako stěny zahradní koupelny poslouží stávající zahradní chatka, kůlna, použít lze i staré palety, starou zeď, která třeba zbyla po zbourání dosloužilé stavby, doplnit ji paravanem nebo bambusovou zástěnou… S odborníkem se poraďte, jak lze z tohoto místa co nejlépe odvést vodu, a to připojením na kanalizaci nebo po povrchu, tak abyste se neutopili v blátě. Pod sprchovým koutem lze vykopat vsakovací jámu, nemusí být příliš hluboká, poté ji vyplnit štěrkem či většími kamínky, na ni pak položit rošt, ideálně dřevěný. Zahradní sprcha může být zcela primitivní, třeba černý vak, který se využívá pro kempování, díky své barvě se do něj bude více opírat slunce a vodu tak příjemně ohřeje. Vhodný je i sud instalovaný ve výšce, tak jak je to obvyklé u saun, vodu do něj můžete dopouštět z hadice. Pro občasné letní sprchování poslouží i dešťová voda, kterou stačí z okapů svést do zásobníků.

Sprcha může být co nejjedodušší. Zdroj: Profimedia

Studená i teplá

Objevili jste ve vetešnictví starou litinovou vanu na nožičkách? Může se stát tím nejlepším základem pro vaši zahradní koupelnu. Pokud jste vyřešili i přívod vody, třeba díky krátké vzdálenosti od domu, máte vyhráno. Oblíbené je vybudovat pod ní podstavec, třeba ze starých cihel a pod vanou vytvořit ohniště. Díky tomu si budete moci dopřát horkou koupel během chladných dnů.

Pod koupací nádobou lze i zatopit Zdroj: Shutterstock

Umyvadlo i kadibudka

Nejsnadnější pak je vytvořit umyvadlo. Využít k tomu můžete už vysloužilé umyvadlo, smaltovaný lavor či staré kamenné koryto. Stačí je postavit na starou komodu či stolek, vyvrtat do nich díru a potrubím odvést vodu pryč. Pokud potřebujete i venkovní toaletu, není nic snadnějšího než si postavit klasickou kadibudku, na internetu najdete i spoustu návodů, jak si vybudovat kompostovatelnou toaletu.

Umyvadlo lze vyrobit i z kmene stromu. Zdroj: Shutterstock

Zdroje: www.chatar-chalupar.cz, www.bhg.com.au