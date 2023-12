close info Profimedia

Kristýna Stoklásková 31. 12. 2023 7:00 clock 3 minuty video

Dámy, jak jste na tom s moderními účesy? Myslíte si, že po padesátce je na čase se oblékat skromně a nosit vlasy nesměle stažené do drdolu? Co když vám povím, že tomu tak rozhodně nemusí být? Nebo co když vám ukážu cestu, jak se můžete cítit mladší, sebevědomější a živější?

Představte si, že jste na večírku. Všichni se na vás obrací, aby obdivovali vaše vlasy, které vypadají svěže a stylově. Usmíváte se, protože cítíte, jak se vaše sebevědomí zvedá na novou úroveň. Tohle není sen, ale může se stát skutečností. Stačí se odvázat a ponořit se do světa moderních a svěžích účesů.



Ukázka krátkých účesů na YouTube kanále Účesy a střihy: Zdroj: Youtube Krátké střihy mohou být právě to, co hledáte. Mnoho žen se obává, že krátké vlasy budou působit příliš drasticky nebo maskulinně. Ale opak je pravdou. Krátký střih může vypadat roztomile, elegantně, smyslně nebo hravě, v závislosti na tom, jaký střih si zvolíte. Ať už je to pixie, bob nebo něco mezi tím, vybrat si může každá.



Milé dámy, mějte na paměti, že věk je jen číslo. Můžete se cítit a vypadat tak mladě, jak se rozhodnete. A správný účes může udělat zázraky. Může vám dodat novou energii, oživit vaši tvář, a navíc vám ušetřit hodně času při úpravě vlasů.



V dnešní době se střihy a účesy mění stejně rychle jako móda na přehlídkových molech. Pokud přemýšlíte o změně účesu a hledáte inspiraci, máme pro vás galerii nejkrásnějších krátkých střihů všech dob, které dodají odvahu a skvělý vzhled ženám ve věku 30 i po něm. 1. Pixie Cut: Krátký, osvěžující a výrazný Pixie cut je střih, který se stal ikonickým symbolem odvahy a sebevědomí. Krátký, osvěžující a výrazný – to jsou hlavní charakteristiky tohoto střihu. Ideální pro ženy, které chtějí vyniknout a zářit. close info Profimedia zoom_in Pixie cut je střih, který se stal ikonickým symbolem odvahy a sebevědomí 2. Bob: Klasika s moderním nádechem Bob je klasický střih krátkého mikáda, který nikdy nevyjde z módy. S moderním nádechem se stává univerzální volbou pro ženy ve věku 30 a více. Od lehkého asymetrického po vzdušný bob, možnosti jsou nekonečné. 3. Krátké vlny: Hřejivý vzhled pro chladnější dny Krátké vlny jsou dokonalým střihem pro ženy, které hledají roztomilý a hřejivý vzhled. Tento účes dodává živost a dynamiku a je snadno udržitelný. 4. Krátký Shag: Rebel a elegance v jednom Pro ženy, které chtějí spojit rebelství s elegancí, je krátký shag jasná volba. Volné vrstvy a nepravidelné řezy vytvářejí moderní a hravý dojem. Pokud hledáte změnu, nebojte se experimentovat s barvami a texturami, které korespondují s vaším osobním stylem. Zkrátit si vlasy může být nejen kosmetickou změnou, ale i způsobem, jak vyjádřit svou osobnost a odvahu. Nezáleží na tom, zda máte 30 nebo 50 let – krátký střih může být osvěžujícím způsobem, jak zdůraznit svou jedinečnost. Vyberte si střih, který vám sedí nejlépe, a dejte svým vlasům nový život. Buďte odvážné, buďte stylové! Související články close Hobby Vlasová stylistka prozradila, který účes vždy sluší šedivým vlasům. Zázračně omládnete video close Hobby 3 zásadní věci v šatníku, které by podle módní expertky měla vlastnit každá žena nad 50 video Zdroj: svetzeny.cz

tag Sebevědomí Styl Účes Vzhled

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít