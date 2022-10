Proč naši předkové balili maso do křenových listů? Triky, které už skoro neznáme

Křen je známý a chutný životabudič a jeho využití je velmi pestré. Většina z nás zná sílu jeho kořene a jen málokdo ví, že jsou značně užitečné i jeho listy. Jak je lze využít?

Jistě jste se již setkali se situací, kdy vás doma překvapila rozbitá lednička. V tu chvíli člověka napadá otázka, jak se postarat o chod přístroje, ale také i to, jak naložit s potravinami, které jsou uvnitř. Zvláště citlivá je tato situace především pro syrové maso. Zkuste proto využít rad a zkušeností našich babiček, které dříve neměly lednice k dispozici.

Jak udržet maso co nejdéle čerstvé

Na to, jak dlouho vám vydrží čerstvé maso, byste měli myslet už při samotném nákupu. Vždy je nejlepší maso kupovat od prověřeného řezníka nebo farmáře, který vám zároveň vždy s ochotou i poradí. Maso, které budete připravovat až později, kupujte vždy v celku, jinak z něho bude unikat šťáva a po přípravě bude příliš suché. Znáte fígle, které přispějí k tomu, aby vám maso vydrželo déle čerstvé, a to nejen v lednici, ale i mimo ni?

Maso, které budete připravovat až později, kupujte vždy v celku, jinak z něho bude unikat šťáva a po přípravě bude příliš suché. Zdroj: Shutterstock

Maso potřebuje dýchat

Pokud jste si přinesli domů maso zabalené v igelitu, nikdy ho v něm nenechávejte. Došlo by k tomu, že by se maso koupalo doslova ve vlastní šťávě a ztrácelo by na kvalitě. Především s masem vždy pracujte s naprosto čistýma rukama a kuchyňským náčiním.

Jak masu prodloužit trvanlivost

Právě v této fázi můžete využít rad našich zkušených babiček, které si s uchováním masa v čerstvém stavu uměly bravurně poradit. A někdy jim k tomu stačilo opravdu jen to nejnutnější.

Potřete maso olejem

Pokud potřete pečlivě povrch celého kusu masa vrstvou oleje, dojde ke zbrzdění růstu mikroorganismů a maso nebude tolik vysychat.

Utěrka a ocet nebo křenové listy

Maso by mělo být vždy chráněné vhodným obalem. K prodloužení jeho trvanlivosti skvěle poslouží utěrka, kterou jste předem namočili v octě. Maso lze také obalit do omytých křenových listů, které jsou považovány za přírodní antibiotikum. Obsažené látky ničí bakterie a plísně, a tak se často využívají k uchování delší čerstvosti.

Stejně tak je možné maso ovinout čerstvými kopřivami. Účinnou metodou je i nasolení masa, které pak celé potopíte do oleje. Výborným konzervantem a ochranářem je také syrová cibule, která brání množení bakterií. Pokrájejte ji na kolečka a maso jimi důkladně obložte.

Maso lze také obalit do omytých křenových listů, které jsou považovány za přírodní antibiotikum. Zdroj: Profimedia.cz

Nejlépe mezi talíře nebo do krabičky

Takto ošetřené maso je nutné dát ještě do vhodné nádoby, aby bylo po celou dobu dostatečně chráněno. Naše babičky často maso uložily mezi dva hluboké talíře, ale dnes je možné využít i potravinovou uzavíratelnou krabičku.

