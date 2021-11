Jak zlikvidovat pachy a mastné skvrny v domácnosti? Geniálně funguje křída.

Obyčejnou klasickou křídu má většina z nás spojenou se školní tabulí či čmáráním a kreslením na chodnících. V současnosti se používá mnohem méně a ve školách ji nahradily lihové fixy, kterými se píše na keramickou tabuli. Ale křída má i další mnohá využití a v domácnosti ji můžete skvěle využít na úklid.

Školní křída je psací pomůcka nejčastěji bílé barvy ve tvaru nejen tenkého kvádru, ale i válce. K dostání je i mnoho barevných variant a koupíte je za pár kaček v každém papírnictví.

Z čeho je křída vyrobena

Z velké části je tvořena vápencem, konkrétně uhličitanem vápenatým, který se nadrtí a umele, a nakonec se spékáním vytvrdí. Křídou je pak možné snadno psát bez toho, že práší. Pro umělecké kreslení se používají tzv. pastely a jejich měkkost a prašnost je naopak výhodou. Oproti křídě jsou ze síranu vápenatého, který se jen suší vzduchem, což mu zajišťuje dostatečnou vlhkost. Obsahují velké množství pigmentů, bývají v pestrých barvách a můžete je snadno využít pro obarvení čehokoli.

Využití obyčejné křídy je opravdu velmi pestré. Uplatníte ji třeba proti nepříjemným pachům, proti hmyzu, na mastné skvrny, pro lesklé příbory nebo na skvrny na stěnách.

Mastné skvrny křída vyzmizíkuje

Vystříkl vám olej na tričko? Nebo vám snad děti počmáraly zeď voskovkami? Pokud máte znečištěné oblečení mastnotou, potřete skvrnu křídou, nechte ji 10 minut působit a poté ho vyperte v pračce či ručně jako obvykle. Možná budete muset postup ještě jednou opakovat, ale křída nad skvrnou zcela jistě zvítězí. A jak vám křída pomůže s mastnou zdí? Pokud se skvrny nacházejí na bílé stěně, můžete ji zkusit jemně zbrousit smirkovým papírem. Ale máme pro vás i lepší vychytávku! Smíchejte trochu nadrcené bílé křídy s vodou a vzniklou kaší překryjte skvrnu a nechte zaschnout. Následující den ztvrdlou křídu jednoduše odrolte.

Smíchejte trochu nadrcené bílé křídy s vodou a kaší překryjte vzniklou skvrnu a nechte zaschnout. Následný den ztvrdlou křídu jednoduše odrolte. Zdroj: profimedia.cz

Křída polapí nepříjemné pachy

Rozbijte dvě až tři křídy na menší kousky a vložte je do misky. Potom tento lapač umístěte tam, kde vás obtěžuje zápach, ať už je to ve spíži či v jiné místnosti. Prášek z křídy totiž skvěle absorbuje nepříjemný zápach, ale je účinný také proti vlhkosti a páře. Určitě to vyzkoušejte, budete mile překvapeni.

Funguje i na zatuchlé prádlo

Ať už máte koš na špinavé prádlo v koupelně nebo třeba na jiném místě vašeho bytu, čas od času se z něj line opravdu nepříjemný odér, jsou tam prostě i zpocené věci. Vezměte starou silonovou ponožku či podkolenku, dejte do ní pár kříd, zavažte na uzel a přihoďte ke špinavému prádlu. Tahle nepatrná vychytávka pohltí pachy a značně vám tak usnadní život.

Vezměte starou silonovou ponožku či podkolenku, dejte do ní pár kříd, zavažte na uzel a přihoďte ke špinavému prádlu. Zdroj: profimedia.cz

Chcete mít zářivé příbory?

Pokud toužíte po příborech s leskem jako ze zámku, máme pro vás skvělou fintu! Vložte do šuplíku s příbory kousek křídy, která vstřebá jistou vlhkost a nedovolí tak příborům, aby byly skvrnité, anebo aby oxidovaly. Zapomeňte na leštění, příbory to totiž nebudou vůbec potřebovat!

Dejte „vale“ hmyzu

Třeba takoví mravenci a moli křídu naprosto nenávidí! Stačí jen rozdrtit pár kříd na prach a posypat cestičky, kudy hmyz putuje. Tuto bezva a jednoduchou metodu uplatníte obzvlášť v letních měsících a zcela se tak vyhnete chemickým prostředkům.

