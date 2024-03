Chcete si zachovat šarmantní, ale stále svěží styl? Myslete vždy i na odpovídající boty. Vyhněte se těm, které vám zbytečně přidávají léta.

Na výběru bot záleží. V první řadě by měly odpovídat vašim zdravotním požadavkům a být vám absolutně pohodlné. Nevhodně zvolená obuv se může odrazit na vašem zdraví v podobě bolavých zad či kloubů. Stejně tak byste však měli nosit boty, které budou vždy zajímavým doplňkem celkového outfitu a nebudou vás dělat starší, než ve skutečnosti jste. Nechte se inspirovat tipy zkušených a dejte na jejich cenné rady, které boty raději nenosit!

Které boty vám zničí outfit, jsou nevkusné a budou vás dělat mnohem starší? Podívejte se na YouTube video na kanálu Busbee Style:

Názor zkušené stylistky

„Boty jsou nejmocnějším nástrojem, který ženy mají ve své stylové sadě doplňků. Dokážou šmahem proměnit oděv v super outfit, ale velice snadno ho mohou také totálně zničit, že bude působit nevkusně,“ říká stylistka Angela Foster.

„Vzhledem k tomu je výběr bot neuvěřitelně důležitý. Skvělou zprávou je, že stylové boty nemusí být vysoké nebo nepohodlné, ale neznamená to, že by musely být ošklivé,“ dodala. Váš šatník by měl obsahovat vždy boty, ve kterých se budete cítit pohodlně, příjemně a sebevědomě. Kterým botám se tedy raději vyhnout a nepůsobit předčasně staře?

close info YouTube.com zoom_in Pokud máte doma v botníku boty na klínku, raději je vyřaďte.

Plný klínek

Pokud máte doma v botníku boty na klínku, raději je vyřaďte. Vyvolávají totiž „babičkovský“ dojem. Hlavně ty, které jsou ve tvaru lodičky s kulatou špičkou a s nízkým podpatkem. „Způsobují jakýsi dojem matróny,“ tvrdí certifikovaná image stylistka Elizabeth Kosich. Pokud takovou obuv zvolíte, měla by být spíše na vyšším podpatku, klínek by měl být něčím zajímavý a originální a volit byste měli spíše špičaté tvary.

Hranatá špička

Podle Angely Foster byste se měli také vyhýbat botám s hranatou špičkou. Obecně nejsou zrovna nejlichotivější a budou vás opět dělat starší. „Dejte raději před hranatými botami těm špičatým, měly by hlavně odpovídat tvaru vašeho chodidla a lichotivě vyvolávat dojem delších nohou,“ navrhuje Foster. „Pokud se obáváte nedostatku místa pro prsty, zvolte vždy botu o půl až 1 číslo větší,“ dodává.

Teniskové nazouváky

Ještě před pár lety se jednalo o poměrně trendy obuv, a to pro všechny generace. V současné době je to však jinak a starší ženy v nich vypadají spíš jako babičky. „Nazouvací tenisky s otevřenou patou jsou doslova odstrašujícím případem, který by si měly ženy ve vyšším věku odpustit. Nevypadají v nich totiž úplně dobře,“ říká stylistka Kosich. Pokud se jich však nechcete za každou cenu vzdát, dejte přednost nazouvákům se suchým zipem než s tkaničkami. Vypadají více cool.

close info YouTube.com zoom_in Sportovní sandály s ortopedickými pásky si nechte jen na túry.

Sandály s ortopedickými pásky

S teplým počasím jistě vytáhnete z botníku i své oblíbené sandály. Pokud však chcete být za šarmantní dámu, nechte si sportovní sandály s ortopedickými pásky jen na túry. Dopřejte si sandály, které příjemným způsobem doplní zvolený model a vypíchnou vaši ženskost. I v tomto případě platí, že by vám měly být vždy pohodlné.

