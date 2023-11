close info Profimedia

16. 11. 2023

Mražení potravin je jednou z nejpohodlnějších variant, jak jídlo uchovávat. Má svá velká plus, ale také mínus a jedním z nich je například i to, že některé potraviny prostě mrazit nelze. Které to jsou?

Proč řešit mražení potravin? Než se vrhneme na seznam potravin, které se do mrazáku nehodí, nutno dodat, že pokud byste je mrazili, rozhodně nedojde ke zdravotní závadnosti a z toho důvodu nepoživatelnosti těchto potravin. Nejčastějším problémem je vysoký obsah vody, jejímž zmrznutím a expanzí se poškodí textura a po rozmrazení už si rozhodně nepochutnáte a suroviny v žádném případě nebudou vypadat ani chutnat jako před zmrazením. Jinak je to ale již s jednou rozmrazeným masem! Než se dostaneme k jídlu, které se do mrazáku nehodí, podívejte, co říká šéfkuchař Geremy Capone. Ve videopříspěvku z YouTube kanálu ELLICSR Kitchen se dozvíte základní pravidla mražení potravin tak, aby vám vydržely co nejdéle v dobrém stavu. Zdroj: Youtube Které jídlo nesmí do mrazáku? Příkladem právě takového poškození je ovoce, typicky bobuloviny. Ač se i tyto druhy běžně mrazí, a proto si můžete koupit zmrazené jahody, borůvky nebo prostě lesní směs. Bobuloviny po rozmrazení rozhodně nebudou mít původní tvar ani texturu. Jsou rozhodně použitelné do omáček a dezertů, ale na míle vzdálené čerstvému ovoci. To stejné platí také pro zeleninu, která je plná vody, což jsou například okurky. I když jsou na tom podobně také cukety, ty lze po blanšírování úspěšně mrazit, pokud vám blanšírovaná zelenina vyhovuje. Stejně tak se blanšírují i houby. Problematická jsou rozhodně také vejce, respektive vejce ve skořápce. Pokud trváte na skladování vajec mražením, je to možné, pokud vejce rozklepnete a pouze žloutek a bílek zmrazíte. Několik vajec naráz můžete zmrazit v jednom kontejneru nebo sáčku, pokud chcete každé vejce zvlášť, můžete je jedno po druhém rozklepnout do obyčejného tvořítka na led, kde jsou jednotlivé kostky oddělené tenkou přepážkou. Nevhodné k mražení je také mléko a některé mléčné výrobky, nicméně například tvaroh je možné úspěšně mrazit, stejně tak jako tvrdé sýry. Zmrazením trpí také potraviny, které byly připravené smažením. Lze je sice mrazit, ale ztrácí na chuti, křupavosti i křehkosti. Zmrazení je ideální pro vařená jídla, která po vychlazení není problém mrazit v kuse nebo rozdělená na porce. Ani potraviny bohaté na škroby jako jsou brambory, nejsou vhodné ke zmražení a platí to i pro rýži nebo těstoviny. Dokonce riziková mohou být opakovaně mražená masa. Pokud maso jednou rozmrazíte, co nejdříve jej tepelně zpracujte. Opakované uskladnění v mrazáku snižuje kvalitu masa a zároveň zvyšuje možnost kontaminace, ale i ostatních uskladněných potravin nebezpečnými bakteriemi. Ty se sice v mrazáku nemnoží, ale začnou hned, jak budou mít možnost. Pokud nemáte možnost maso okamžitě použít, udělejte z něj alespoň polotovar, který projde částečnou tepelnou úpravou. close info Shutterstock zoom_in Maso určitě lze úspěšně zmrazit, ale nemělo by být mraženo opětovně. Nese to s sebou totiž jistá hygienická rizika. Seznam potravin, které není vhodné mrazit Shrňme to. Co do mrazáku nepatří? Jde především o tyto potraviny. Hlávkový salát a ostatní listová zelenina

Ovoce a zelenina bohaté na vodu

Vejce ve skořápce

Mléčné výrobky s vysokým obsahem vody

Vařené těstoviny a rýže

Vařené brambory

Smažené potraviny

Majonéza a jiné emulgované omáčky

Potraviny v plechovkách

