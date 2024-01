Chcete si zachovat i ve zralém věku šarm, půvab a mladistvý šmrnc? Vyhněte se účesům, které vás dělají zbytečně starší!

Vlasy jsou korunou každé ženy, a to v každém věku. Zpravidla se první známky stárnutí těla projevují právě na nich, a to v podobě šedivění. Ale barva vlasů není jediným aspektem, který by vám mohl přidávat na věku, spíš se jedná o nesprávně zvolený střih a účes. I ženy s šedivými vlasy mohou vypadat mnohem mladší než ty bez šedin, protože v obou případech je nutné podpořit úpravou vlasů váš konkrétní typ a osobnost. Dejte tedy na rady zkušených profesionálů a některým účesům se po padesátce už raději vyhněte. Které to jsou a zbytečně by vás dělaly starší?

Na 5 tipů na střihy vlasů, díky kterým budete vypadat po 50+ mladší se podívejte na tomto YouTube videu na kanále Greyhair.Exlerova Monika:

Zdroj: Youtube

Pevné zafixované účesy

Pokud chcete stárnout s grácií a pomaleji, dejte na rady stylistky a hlavní redaktorky All Things Hair Soe Kabbabe, která říká: „Zastaralý účes může někoho udělat mnohem staršího během okamžiku. Takže se držte dál od nejen od pevných loken a kudrlinek z trvalé, ale i od pevných drdolů.“ Většina pevných vyčesaných účesů totiž vyvolává tvrdost ve výrazu obličeje a mizí příjemná laskavost.

Kabbabe však dodává: „Jedinou výjimkou může být elegantní nízký drdol ve střední části, což je v současné době velmi trendy styl a může perfektně fungovat s vhodným make-upem a oblečením. Místo toho noste raději volné a lehce uvolněné drdoly a lokny a kudrlinky nahraďte jemnými rozvolněnými vlnami, budete stále vypadat noblesně hravě a mladistvě."

close info Khosro zoom_in Zastaralý účes může někoho udělat mnohem staršího během okamžiku.

Krátké tupé účesy

Pravdou je, že je tento typ účesů u žen po padesátce poměrně oblíbený a sluší jim. Pozor si však dejte na správnou délku. Pokud chcete lehce zakrýt padající kontury obličeje, neměl by být tupý střih nikdy moc krátký. Podle Kabbabe to platí především pro ženy s pevnými a silnými vlasy. Vyhněte se proto tzv. bobům, extrémně vyfoukaným do kulata. Neznamená to však, že byste si nemohla dovolit krátký sestřih, vždy se však předem poraďte s vaším kadeřníkem, abyste vypíchla svou pravou image a působila svěže.

Příliš dlouhé vlasy

Není nad pohled na krásné dlouhé a zdravé vlasy. Platí to však jed do určitého věku. Velmi dlouhé vlasy totiž každé starší ženě přidávají zbytečně na věku a mnohdy vyvolávají dojem „nestárnoucí Barbie“. Potvrzuje to i Kabbale: „Lesklé rovné vlasy mají velkou sílu zapůsobit, ať jste kdekoli. Ale pokud už vaše vlasy nejsou v perfektní kondici, extrémně dlouhý a nudný účes má pak jen opačný efekt." Neznamená to však, že pokud máte kvalitní vlasy, že byste si nemohla dovolit polodlouhé vlasy v sestřihu dle vašeho typu, který nebude působit jako neforemná helma, ale bude naopak vzdušný a vzbuzovat dojem lehkosti.

close info Pinterest zoom_in Není nad pohled na krásné dlouhé a zdravé vlasy. Platí to však jed do určitého věku.

Hustá rovná ofina

Stejně tak je důležité myslet u účesu na vhodnou volbu ofiny. Kabbale tvrdí, že právě tato část vlasů může dokonale změnit vaši celkovou vizáž, a to bohužel i neblahým způsobem, kdy budete vypadat zbytečně starší. Vyhýbejte se tedy hustým a ofinám tupého střihu, zbytečně by váš obličej vypadal nehezky „naducaně“.

Krátká a prostřihaná ofina

Stejně tak se vyhněte i druhému extrému. Velmi krátká a moc prostřihaná ofina vás udělá starší a mnohdy vyvolá i dojem nedostatečného množství vlasů. A co radí odbornice na vlasy Kabbale? „Pokud si nejste jisti, zvolte ofinu ve střední délce, která bude lehce prostříhaná."

Zdroje: www.bestlifeonline.com, www.prozeny.blesk.cz, www.svetzeny.cz