Stále se nemůžete dopátrat spotřebičů, které vám potají odčerpávají elektřinu? Je jich poměrně dost! Podívejte.

Praktická ukázka největších tajných žroutů energie

Víte, co vám vysává peníze z peněženky v podobě vysokého účtu za energie? Jsou to často spotřebiče, které jsou jen zdánlivě nečinné. Je čas se jich zbavit? Ano a ne. Jde to totiž i jinak.

Chcete se přesvědčit na vlastní oči kolik toho tihle upíři vysávají z elektrické zásuvky? Názorně vám to ukáže autor příspěvku z YouTube kanálu Pod napětím. Můžete si všimnout, že autor navíc nebyl líný také spočítat celkovou spotřebu těchto běžných domácích pomocníků, kterou pak také vyčíslil na jeden den, měsíc i rok.

Zdroj: Youtube

Energetičtí vampíři sají, ale nepracují

Pokud z nějakého důvodu zvažujete koupi nového spotřebiče, rozhodně můžete přihlédnout i k tomu, jak se chová v režimu „stand-by“ čili v pohotovosti nebo zda má tento spotřebič snadno dosažitelné tlačítko k vypnutí. Nicméně, kupovat nový spotřebič jen kvůli tomu, abyste jej nahradili novým s nižší spotřebou, se prostě nevyplatí. To už je lepší zařídit se tak, abyste jej mohli snadno vypnout!

Je tedy jasné, že spotřebu značně ovlivňují spotřebiče, které jsou v pohotovosti. V měření provedeném v příspěvku si můžete všimnout, že mezi největší žrouty patří Wi-Fi router a kamera, které však z různých důvodů musejí být zapnuté, zatímco počítač, notebook či nabíječku na kartáček určitě není mít třeba v síti, pokud je nepoužíváte.

I když jsme si poměrně dost vědomi toho, že například televize v pohotovostním režimu určitě odebírá nějakou energii, často přesto nevypínáme televizor tlačítkem nebo ji nevytahujeme ze zástrčky. Jak si elegantně poradit právě s tím?

Některé spotřebiče můžete snadno připojit přes prodlužovací kabel s vypínačem a vypnout je před tím, než jdete spát nebo ráno opouštíte domov. Existují také inteligentní či chytré zásuvky, které umí nejen měřit spotřebu, ale lze je také dálkově zapínat a vypínat. Pokud je budete používat efektivně, mohou vám i ušetřit nějaký peníz za energii.

Posviťte si na největší žrouty energie

Které spotřebiče patří mezi ty největší žrouty energie, i kdy jsou jen v režimu stand-by? Jsou velké změny v různých modelech a značkách, nicméně mezi sedm nejhorších patří nejčastěji:

televize,

nabíječky na mobilní telefon,

počítače a notebooky,

mikrovlnná trouba, ale také moderní klasické trouby,

herní konzole,

Wi-Fi routery,

starší modely veškerých spotřebičů a elektroniky.

Pokud váš starý spotřebič dosloužil, při nákupu nového zvažujte i rozdíly v odběru elektřiny v pohotovosti. Pokud máte možnost, vypínejte spotřebiče připojené přes prodlužovací kabel nebo je rovnou vytáhněte ze zásuvky. Jestliže chcete mít ale lepší kontrolu a možnost ovládat připojení spotřebiče na dálku, zvažte i moderní chytré zásuvky.

close info profimedia / Profimedia zoom_in Nabíječky stále spotřebovávají energii, i když jsou odpojeny od mobilu.

Zdroje: confused.com, facilities.georgetown.edu