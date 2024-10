Dávejte si veliký pozor. Tento spotřebič má doma naprosto každý, ale co už ví jen málo lidí je, že může za nejvíce požárů. O který spotřebič se jedná, a jak se vyhnout riziku požáru? Podívejte se.

V domácnosti má každý několik spotřebičů, bez kterých by nedal ani ránu. Nejdůležitější jsou pravděpodobně sporák, televize, lednice, mrazák, trouba, někdo má ještě myčku, a spoustu dalších spotřebičů, bez kterých by život v dnešním století snad ani nebyl.

Tyto spotřebiče jsou samozřejmě neuvěřitelně důležité, ale přinášejí s sebou také rizika, o kterých moc lidí neví. A co už neví snad skoro nikdo je, že tento spotřebič může za nejvíce požárů.

Youtube video o tom, jak funguje lednička, najdete na kanále Vědecké Kladivo:

Zdroj: Youtube

Pozor, hoří

Spotřebič, který opravdu potřebujete každý den, abyste měli čerstvé jídlo, je vlastně spotřebičem, který může za nejvíc požárů. Ano, uhodli jste, je to lednice. Možná je to překvapující, ale je to skutečně tak. A nejhorší na tom je, že vy za to nemůžete.

U ledničky prakticky není žádný prostor k chybě, co se používání člověkem týče. Ale není přeci možné, aby ledničky explodovaly a způsobovaly požáry samy od sebe. V tom máte samozřejmě také pravdu. Ledničky nemohou způsobit požár bezdůvodně. Co je tedy příčinou? To je zcela jednoduché.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Dávejte si pozor, tento spotřebič způsobuje v domácnosti nejvíce požárů.

Na vině je vždy kompresor. Nezáleží na tom, jak je lednička stará. Může již přesluhovat dobrých pár let, může být koupená před pěti měsíci. Ale když se ucpe kompresor, nastává problém. Kompresor je mechanismus, který udržuje vaše potraviny studené.

Jenže někdy, když se plynné chladivo pohybuje kompresorem, se stane, že se extrémně zahřeje zadní část chladničky. To následně způsobí smrštění spirál kompresoru, a vysoce hořlavý plyn se tím pádem nastřádá na místě. Když ho bude moc, lednice zkrátka exploduje, a vznikne požár.

Jak tomu zabránit

Důvod, proč lednice způsobují nejvíce požárů ze všech spotřebičů, již víte. Jenže jak tomu zabránit? To už je trochu složitější, jelikož lednice mohou opravdu explodovat spontánně a bez varování. Ale někdy můžete náznak, že je s lednicí něco v nepořádku, zachytit. A to ušima. Jak asi víte, lednice vydává stálý chrčivý zvuk.

To je právě zvuk kompresoru za pochodu. Když kompresor chrčí, je to v pořádku. Pokud však vaše uši zaregistrují, že je chrčení trhané, nebo že kompresor nevydává vůbec žádný zvuk, může dojít k ucpání spirál. V tomto případě je nejlepší radou vyčistit spirály kondenzátoru. Tím zachráníte lednici i zbytek vašeho bytu.

Zdroje: www.diskuse.elektrika.cz, www.prismspecialties.com