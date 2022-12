Který vánoční stromek nejlépe a nejdéle voní: Toto jsou nejvoňavější favoriti

Vánoční stromek je neodmyslitelný symbol Vánoc, který vytváří sváteční atmosféru. Vyberte si proto takový, který vám nejen dlouho vydrží, ale i nejdéle voní.

Pokud jste se ještě nerozhodli, jaký živý stromeček si letos pořídíte, máme pro vás hned několik tipů. Vyberte si vánoční stromek tak, aby vám neopadal dřív, než rozbalíte dárky. A také se můžete nechat omámit nepřestávající vůní.

Jak na správný výběr stromku

U výběru vánočního stromku vždy myslete na prostor, který poskytuje váš byt. V současné době se živé stromečky zpravidla nabízejí ve velikostech od 110 do 450 centimetrů. Ať už si vyberete jakoukoliv velikost, měl by být stromek co nejvíce čerstvý. A jak to poznáte?

Jak poznat čerstvě uříznutý strom

Vždy si důkladně prohlídněte spodní řez, jehož plocha by měla být světlá a vlhká. V případě, že je zbarvena došeda či světle hněda, strom už je uříznutý delší dobu.

Dlouhou vůni vám zajistí borovice douglaska

Tento druh borovice nejen poměrně dlouho vydrží, ale je známý svou typickou vůní po čerstvých citronech. Do našich končin se douglaska dostala během 18. století ze Severní Ameriky a v našich lesích roste dodnes. Její elegantní vzhled podtrhují husté větve obrostlé krásně leskle zeleným jehličím, na kterém vynikají nápadné šišky s trojcípými šupinami.

Borovice douglaska nejen poměrně dlouho vydrží, ale je známá svou typickou vůní po čerstvých citronech. Zdroj: shutterstock.com

Nejdéle vydrží jedle stříbrná

V tomto případě se jedná o ideální vánoční stromek, který je původem z Ameriky. Tento velice atraktivní stromek s dlouhou trvanlivostí, vypadá čerstvě i celé 4 týdny. Upoutá pozornost nejen svou modrozelenou barvou, která má nádech do stříbrna, ale i výraznými zelenohnědými až načervenalými šiškami. Lehce smolná vůně stromku se nese vzduchem také poměrně dlouhou dobu.

Držák je i jedle kavkazská

Tento druh jedle patří k nejkupovanějším. Zpravidla je rovnoměrného růstu a má velký počet větví silně zahuštěných krásně lesklým jehličím. Zaujme i svou výraznou vůní a červenohnědými šiškami, které stojí vždy vzpřímeně. Stromek vydrží čerstvý i několik týdnů a jeho jehličí nepíchá, což ocení rodiny s malými dětmi.

Voní nejkratší dobu, brzy opadává, ale je oblíbený

Jedná se o smrk stříbrný, který má nádherný celkový design. Kmen je obrostlý pravidelně rostlými větvemi s namodralým jehličím, které je poměrně dost ostré. Má však docela silné větve, takže udrží i bohatou výzdobu s těžšími ozdobami. Zajímavé jsou jeho jsou žluté nebo světle hnědé šišky s načervenalým leskem. Voní sice krátce, ale po celou dobu než uschne poměrně intenzivně.

Smrk pichlavý má nádherný celkový design, krásně voní, ale brzy opadává. Zdroj: shutterstock.com

Jak podpořit životnost a vůni stromku

Nepřevážejte stromeček nikdy na střeše auta. Díky rychlému proudění vzduchu přichází o velké množství vody a rychleji pak vysychá. Pokud jinou možnost nemáte, pečlivě stromek obalte, aby byl po celé ploše chráněn.

Doma dejte stromek do chladu a nejlépe do kyblíku s vodou. Ideálním místem je terasa nebo balkon. Pár dní před Štědrým večerem ho přemístěte do místnosti se střední teplotou, než bude v naprosto vytopené místnosti, aby nezažil teplotní šok.

Nikdy nestavte stromek do blízkosti zdroje topení a vždy je lepší stromku dopřát stojánek s trochou vody, kterou byste měli pravidelně doplňovat.

