Kvíz: Jaká jste kuchařka? Tento šéfkuchařský by měl zvládnout každý

Užíváte si čas strávený ve vaší kuchyni? Pokud ano, měl by pro vás být tento kvíz hračkou! Lidem, kteří se kuchyni raději vyhýbají velkým obloukem, aby něco nepodpálili, se může zdát kvíz o něco záludnější. Vyzkoušejte si, do jaké skupiny patříte právě vy!

V kuchyni může mnohdy běžet o čas, a proto je důležité, abyste přesně věděli, kde se co nachází. Toto téma úzce souvisí také s uspořádáním věcí, jenž má mít každé své místo. Linka by měla být prázdná a připravená na vaření. V žádném případě se z ní nesmí stát odkládací pult, kam se odhodí vše, co nemáte zrovna čas uklidit. Dbejte proto na čistotu a vracení věcí tam, kam patří.

Inspirace v kuchyni

Mnoho receptů si můžete doladit podle svých preferencí, ale existují rovněž určité hranice. Například při restování masa a ryb může být zásadní, jak moc je pánev zahřívaná a po jakou dobu. To znamená, že nemůžete při vaření pospíchat. Pokud se totiž budete snažit něco urychlit, většinou to nedopadá moc dobře. Polovičatá práce nikdy nepřinese nic dobrého.

Respektujte ostatní v kuchyni a dopřejte si dostatečný prostor na vaření. Zdroj: Profimedia

Nebezpečí tupého nože

I když se může zdát zvláštní, že právě tupý nůž je nebezpečnější než ostrý, tak je to pravda. Ostrým nožem potraviny krásně nakrájíte čistě a hladce, na rozdíl od tupého, který snadno dokážou sklouznout a přivodit tak kuchaři zranění. Ostřete proto pravidelně nože, se kterými se vám pak bude mnohem lépe pracovat.

Zapojte všechny smysly

Při práci v kuchyni mohou být dobrou pomůckou skoro všechny smysly. Mezi dva nejdůležitější patří samozřejmě chuť a čich. Díky čichu poznáte, zda je potravina stále čerstvá nebo je na čase ji raději vyhodit. Chuť vám zase prozradí, co danému pokrmu chybí, než ho budete servírovat. Smyslové vnímání sluchu pomůže identifikovat čerstvé pečivo, které pěkně křupe. Zjistěte své znalosti z gastronomie v následujícím kvízu!

