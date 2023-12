Kuchyně je podle feng shui srdcem domova. Ovlivňuje nejen zdraví celé rodiny, ale i celkový styl, hojnost a štěstí. Musí v ní však správně proudit životní energie.

Kuchyně je důležitým místem v každé domácnosti a zpravidla v ní trávíme velkou část z celého dne, a to často ve společnosti dalších členů rodiny nebo blízkých přátel. Podle starověkého čínského učení feng shui by měla být kuchyň prostorem, kde je příjemná atmosféra, jídlo se zde vaří s láskou a současně jde i o přívětivý společenský prostor. Proto by měl mít každý umístěný prvek i svůj vhodný prostor. Jak tedy na to a jakých pravidel se držet?

Jak má vypadat kuchyně podle feng shui se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Julia Burová pro lepší život:

Zdroj: Youtube

Podpořte energii barvami

Správné proudění energie v kuchyni můžete velice dobře podpořit správným výběrem barev. Vhodně zvolená barevná kombinace zcela určitě pozitivně ovlivní i váš celkový pocit a momentální náladu. Vhodná je barva bílá, béžová, modrá, žlutá a hnědá. Naopak mezi barvy, které s feng shui moc nerezonují, patří ohnivé tóny jako je oranžová, červená, cihlová nebo růžová.

Jídelní stůl nikdy na střed

Jednou ze základních chyb je umístění jídelního stolu. Střed každé místnosti by měl být volný, a tedy nejen bez nábytku, ale i bez dalších věcí, které by působily neuspořádaně. Zabránili byste tak volnému proudu energie. Jídelní stůl by měl být v místech, kde se kolem něho bude moci snadno procházet na všech stranách a mělo by se jednat o příjemné místo, které vybízí ke vzájemné konverzaci.

close info shutterstock.com zoom_in Jednou ze základních chyb je umístění jídelního stolu.

Jihovýchodní část interiéru

Pokud je to možné, tak ze všeho nejlepší je kuchyni umístit v jihovýchodní části domu či bytu. Podle feng shui je to oblast spojená s přírodou a životem. Místnost by měla být vždy s dostatečným přístupem světla a také pravidelně větraná.

Dveře

Podle čínského učení by dveře do kuchyně měly být co nejširší, aby do ní mohlo proudit co nejvíce energie. Dveře by měly vždy být v absolutně dobrém stavu, pokud jsou křivé či poškozené, pozitivní energii ponižují.

Zrcadla

Zrcadlům je nutné věnovat zvláštní pozornost. Nikdy je v prostoru neinstalujte naproti dveřím. V takovém případě by totiž příchozí pozitivní energii zrcadla odrážela.

close info Shutterstock.com zoom_in Feng shui neuznává žádné ostré hrany, a tak je vhodnou volbou do kuchyně nábytek se zaoblenými prvky.

Zaoblené rohy a vhodný materiál

Feng shui neuznává žádné ostré hrany, a tak je vhodnou volbou do kuchyně nábytek se zaoblenými prvky. Harmonicky působí vždy přírodní materiály jako je dřevo nebo kámen, které přinášejí do prostoru klid a uklidňující energii.

