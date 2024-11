Proč bychom měli pokládat obyčejnou houbičku na radiátor? Ještě než tento nápad zavrhnete, zkuste zjistit, jakou výhodu může přinést. Kromě toho, že jde o vytvoření příjemnějšího prostředí díky zvlhčení vzduchu, přináší tento krok ještě jednu zajímavou možnost.

Docela obyčejný kousek kuchyňské houbičky, kterou koupíme v obchodě za pár korun, může udělat kromě splnění běžného účelu také další službu. Pojďme se podívat, co všechno s ní dokážeme. Ještě než se s ní odebereme k radiátoru, bude to chtít kratší přípravu, ale tu zvládne opravdu každý.

Jak si vyrobit aromadifuzér z obyčejné houbičky ukazuje youtubové video od SmartFox:

Z malé houbičky udělejte ještě menší

Z nových houbiček na nádobí nejprve sundejte drsnější (většinou zelenou) část. K našemu záměru ji nyní nebudeme potřebovat. Následně zbytek houbičky rozstříhejte nebo rozkrájejte na menší dílky - z jedné běžně velké můžete udělat klidně šest kousků. Takové budou úplně stačit.

Voňavý zvlhčovač vzduchu

Dalším bodem postupu je namočení těchto kousků do vody, abychom nedávali na topení suchý materiál. Naším cílem totiž bude zajistit možnost odpařování vody do ovzduší. Jenomže voda nebude to jediné, co se bude z houbičky uvolňovat. Ještě než ji položíme na místo, bude třeba na každý dílek nanést pár kapek esenciálního oleje ve vůni, kterou máte nejraději.

Příjemná atmosféra

Co bude dál? Nic složitějšího, než že se ze schnoucích kousků houbičky budou odpařovat jak voda, tak i vonné látky, které nádherně provoní celý byt bez velkých nákladů. Kdo by měl raději například vůni čerstvě vypraného prádla než bylinné esence, může zvolit trochu jiný, ale stejně účinný postup. Tentokrát nebudeme na houbičky nic kapat, ale přímo do vody, v níž je namáčíme, přilijeme dostatečné množství aviváže.

Z obyčejné houbičky na nádobí se může vyklubat voňavý pomocník.

Můžete zapojit fantazii

Zdají se vám kousky houbiček na radiátoru nepříliš vzhledné? Pokud byste si s tímto nápadem chtěli ještě trochu více pohrát, není nic jednoduššího, než místo obyčejných čtverců nebo obdélníků vystříhat například květinky.

Jako šablona mohou posloužit třeba vykrajovátka na vánoční cukroví. Můžete jejich hranu natřít fixem a jemným přiložením k houbičce obrys otisknete. Pak už jen vezmete nůžky a pustíte se do trochu pečlivější práce. Hotovo bude za chvíli a můžete se těšit na příjemnou vůni domova.

Nejen vůně, ale i pomoc pro tělo a duši

Proč bychom vlastně měli do svého domova vnášet zajímavé a pokud možno přírodní vůně? Samozřejmě - je to příjemné, ale to není jediný účel. Látky, které se při odpařování esenciálních olejů uvolňují do ovzduší, totiž ovlivňují náš organismus více, než si mnohdy připouštíme.

Tak například levandule je známá svými uklidňujícími účinky, pomáhá snižovat míru stresu, působí proti úzkosti a podporuje kvalitní spánek. Dobrou službu také odvede při prevenci a podpoře úlevy od migrény.

Proti nachlazení i na desinfekci

Máte raději eukalyptus? V tom případě se můžete spolehnout na jeho pomoc při uvolňování dýchacích cest ve dnech, kdy se potýkáte s nachlazením. Pomůže také při bolesti svalů a celkové únavě. Uvažujete-li o přírodní dezinfekci vašeho bytu, bude nejlepší volbou čajovníkový (tea tree) olejniček, který zvládá likvidovat bakterie v prostředí a v těle působí protizánětlivě.

Podpořte svůj mozek

Pro ty z nás, kteří se potřebují soustředit například na práci, bude dobrou volbou máta, která zlepšuje koncentraci a podporuje mozkovou činnost. Navíc působí proti nevolnosti. Kdo by si chtěl ale zkrátka “jen” navodit dobrou náladu a příjemnou atmosféru, může bez obav sáhnout po heřmánku, který uklidňuje, přináší pocit uvolnění nejen mysli, ale také zklidňuje pokožku.

Je všeobecně známé, že inhalace výparů s obsahem heřmánku působí blahodárně na dýchací cesty, díky jeho protizánětlivému působení. Tak který z nich vyzkoušíte právě vy?

