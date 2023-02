Proč přilepit sáček ke kuchyňskému prkénku: Tahle vychytávka vás nadchne

Kuchyňské prkénko je součástí každé domácnosti. Znáte však užitečné triky, které vám dokážou velmi usnadnit práci v kuchyni? Díky nim už nebudete mít na lince nepořádek a vyřešíte tak mnohdy nepříjemné problémy i s deformací prkénka.

Všechny druhy kuchyňských prkének mají své výhody i nevýhody. Skleněná prkénka nejsou moc vhodná na krájení, jelikož tupí čepel nožů. U plastových prkének může hrozit deformace vlivem horké vody v myčce a dřevěná prkénka byste měli umývat pouze v ruce. I přesto jim věnujte pravidelnou péči v podobě dezinfekce.

Péče o dřevěné prkénko

Dřevěným prkénkům nesvědčí dlouhá doba namáčení ve vodě, a proto je vhodné je po použití umýt v teplé vodě houbičkou se saponátem a následně utřít do sucha. Jednou týdně pak ošetřete dřevěné prkénko kokosovým olejem, který zabrání rozesychání. V nejlepším případě byste měli mít doma alespoň tři prkénka, která používáte dle druhů potravin. Jedno by mělo sloužit na krájení masa a ryb, druhé na zeleninu a ovce a třetí na pečivo.

Sáček na odpadky

Podívejte se na video, jaké další vychytávky můžete v domácnosti používat:

Při vaření se velmi často setkáte se slupkami, které zbydou po oloupání potravin. Z těch však může být velký nepořádek, pokud je neloupete přímo do koše. Abyste nemuseli být po celou dobu loupání ohnutí, přilepte lepenkou ke kuchyňskému prkénku jednu stranu sáčku, do kterého tak snadno přesunete veškerý odpad, jenž vám při vaření vznikne. Nikam vám nic z přesunu do koše nespadne a máte hned uklizeno!

Utěrka proti skluzu

Pokud dáváte plastová prkénka do myčky, časem se může stát, že se zkroutí, což zhoršuje podmínky samotného použití. Aby se vám prkénko nepohybovalo volně po lince, podložte ho přeloženou utěrkou. Ta, díky vzniku tření, zamezí ujíždění prkénka, načež můžete opět v klidu porcovat třeba kuře.

Použitím utěrky zamezíte nepříjemnému posouvání prkénka po lince. Zdroj: Shutterstock

Otvor na prkénku

Máte na kuchyňském prkénku podlouhlý otvor? Není tam jen tak náhodou! Díra v prkénku má sloužit pro přesun nakrájené potraviny. Pokud ji totiž chcete přemístit třeba do krabičky, může se stát, že vám nakrájené kousky popadají všude okolo. To se však při přemostění pomocí otvoru stát nemůže!

Prohlubně po celém okraji

Některá prkénka mohou mít také ještě jednu vychytávku, a to na zachycení tekutin, které z určitých potravin při manipulaci vytékají. Na to slouží prohlubně, jež můžete vidět po celém okraji prkénka. Používejte je proto při krájení citrusů, rajčat a dalších potravin, ze kterých může vytéct šťáva. Díky tomu nebudete mít linku ulepenou ani ušpiněnou.

Rýhy na kuchyňském prkénku mají za úkol zachytit případné tekutiny. Zdroj: Shutterstock

Zdroje: knakousnuti.cz, eatthis.com, toprecepty.cz