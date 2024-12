Kůra z pomeranče by neměla být považovaná za odpad, který skončí po oloupání pomeranče záhy v odpadkovém koši! Dá se ještě dále využít k mnoha užitečným věcem! Třeba na jednoduché čištění mikrovlnné trouby.

Pomerančová kůra je často bohužel považovaná za odpad, ovšem skrývá v sobě ještě další obrovský potenciál. Obsahuje totiž přírodní silice, které mají silné antibakteriální a dezinfekční účinky. Navíc krásně voní a zanechává po sobě svěží citrusovou vůni. Jak ji lze využít při úklidu domácnosti?

Jak vyčistit mikrovlnnou troubu pomocí misky s octem? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu CNET:

Zdroj: Youtube

Proč nevyhazovat kůru z pomerančů

Pomerančová kůra je bohatá na esenciální oleje, které mají silné antibakteriální a dezinfekční účinky. Zároveň obsahuje D-limonen, přírodní rozpouštědlo, které účinně odstraňuje mastnotu a špínu. A vzhledem k přítomnosti pektinu má schopnost výborně pohlcovat pachy.

Pomerančová kůra lze výborně využít k čištění mikrovlnné trouby, a díky tomu zvládnete tuto činnost bez nepříjemné dřiny.

Čištění mikrovlnné trouby

Pomerančová kůra lze výborně využít k čištění mikrovlnné trouby, a díky tomu zvládnete tuto činnost bez nepříjemné dřiny. Jak přesně postupovat? Nejprve nakrájejte kůru z jednoho pomeranče na menší kousky a vložte je do misky s vodou. Umístěte ji dovnitř mikrovlnné trouby a zapněte ji na 1 až 2 minuty. Pára, která se při ohřevu uvolní, změkčí zaschlou špínu a usnadní její následné čištění, které spočívá jen v otření vnitřních prostor trouby vlhkým hadříkem. Odměnou vám bude i příjemná vůně. A jak lze při úklidu domácnosti pomerančovou kůru dále využít?

Zápach v lednici

Rozčilují vás nepříjemné pachy v lednici? I v tomto případě vám udělá kůra z pomerančů skvělou službu. Nasypte trochu soli do menší misky a přidejte k ní pomerančové slupky. Sůl pohltí pachy a vlhkost a pomeranč zanechá v lednici svěží vůni.

Zašlé příbory

Stejně tak lze pomocí pomerančové kůry vrátit lesk zašlým nerezovým příborům. V tomto případě ji nastrouhejte na jemném struhadle, smíchejte s několika kapkami vody a vytvořte hustou pastu. Naneste ji na příbory nebo i jiné kuchyňské náčiní a nechte několik minut působit. Poté důkladně opláchněte a vyleštěte suchou utěrkou.

Esenciální oleje z pomerančů mají silné čistící vlastnosti a mohou být použity k výrobě domácích čisticích prostředků.

Leštění dřevěných povrchů

Pomerančovou slupku můžete využít i k efektivnímu čistění dřevěných povrchů, které budou ve výsledku i příjemně lesklé. Kůru z pomeranče nastrouhejte na jemném struhadle a v misce ji smíchejte se lžičkou olivového oleje. Prostředek naneste na měkký hadřík a dřevo jemně vyleštěte.

Provonění odpadkového koše

Zápach z odpadkového koše se někdy objeví v každé domácnosti, obzvlášť pokud je větších rozměrů a vynáší se do popelnice v delších intervalech. Buď lze do koše umístit celé kusy pomerančové kůry, ale mnohem lepší je slupky opět nastrouhat. Aroma bude mnohem intenzivnější a přebije jakýkoliv nepříjemný odér.

Tip na závěr

Z pomerančové kůry si můžete vyrobit i univerzální přírodní domácí čistič. Vložte ji do sklenice a přidejte destilovaný bílý ocet. Slupky by měly být naprosto potopené. Nádobu zavíčkujte a nechte obsah 2 týdny na chladném a tmavém místě. Po uplynutí této doby směs přeceďte a smíchejte se stejným množstvím převařené vody. Nakonec čistič nalijte do lahvičky s rozprašovačem.

