Neriskujte zdraví: Tohle byste při koupi kuřete měli na obalu vždy zkontrolovat

Víte, že i obyčejné kuřecí maso skrývá nebezpečí? Je s podivem, že by zrovna kuřecí ohrožovalo naše zdraví. Odbornící přesto radí, abychom s ním preventivně raději zacházeli opatrně jako s nakaženým bakteriemi. Proč?

Oblíbené kuřecí

Mezi masy se těší největší oblíbenosti kuřecí, a to z mnoha důvodů. Jedním z nich je rozhodně i cena. Kuřecí může být v celku, ale také naporcované či dokonce různě upravené. Zásadní je také způsob skladování čili zda je maso chlazené nebo mražené. Je jisté, že mražené maso vydrží mnohem déle, proto se uvádí jeho datum spotřeby v měsících a nikoli ve dnech, jak je to u chlazeného masa, určeného pro velmi rychlou spotřebu.

Kuřecí maso je oblíbené a jednoduché na přípravu. Zdroj: Shutterstock.com

Jak ohrožuje kuřecí maso zdraví?

Kde se skrývá možný zdravotní problém? Kuřecí maso ať už zmražené nebo chlazené může být kontaminováno salmonelou. Bakterie salmonely se totiž nacházejí v zažívacím traktu drůbeže, a proto může dojít snadno k přenosu na vejce i maso.

Odborníci proto apelují nejen na dostatečně kvalitní tepelné zpracování vajec a masa, ale také udržování čistoty i při zpracování masa a kontrolu obalů.

Používejte na kuřecí maso jiné prkýnko, stejným nožem nekrájejte zeleninu na salát či ovoce. Zdroj: Shutterstock

Vyhněte se zdravotním problémům u kuřecího masa

Před každým nákupem pořádně zkontrolujte obal, ve kterém je kuřecí uskladněno v obchodě. Obal by neměl být potrhaný či jinak perforovaný, u vakuově balených mas by mělo být patrné, že dovnitř skutečně neproniká vzduch. Neznamená to nutně, že je toto maso nakažené, ale pravděpodobnost, že by mohlo je samozřejmě znatelně vyšší.

Maso po nákupu okamžitě uskladněte, tak jak doporučuje výrobce. Tedy dále mrazte nebo uchovejte v lednici, ideálně v uzavřeném kontejneru. Salmonela se totiž může šířit i v lednici v nízkých teplotách, ani mražení ji nezabije, jen dočasně sníží její schopnosti šířit se.

Určitě je vhodné používat při zpracování masa konkrétní prkénko nebo pracovní desku, která nepřichází do kontaktu s jinými potravinami.

Dokonale propečeného kuřete se nemusíte obávat. Zdroj: MaraZe / Shutterstock.com

Tepelná úprava kuřecího masa je nutnost!

Jak správně zpracovat kuřecí maso? Takto jej připravují profesionálové.

Maso vždy dobře tepelně upravte. V případě kuřecího a tedy likvidace salmonely jde o minimálně 5 minut při teplotě 75 °C. Podle velikosti se však doporučení různí. Proto se můžete setkat s tím, že 30 minu pečte, vařte nebo smažte kuřecí prsa s kostí a kůží, 15 až 20 minut půlená prsa bez kosti a kůže a pokud jste nakrájeli kuřecí na 2,5 cm velké kousky, pak postačí zhruba 10 min.