Johana Dahlová 8. 12. 2023 12:40 clock 2 minuty video

Poznáte kvalitní maso? Může to být docela záludné. Co se týče čerstvosti, spoléháme výhradně vždy na datum uvedené na balení nebo informaci přímo od řezníka. Ale není to vždy dobrý nápad. Jak doma vyzkoušet, zda je maso opravdu nezávadné a čerstvé?

Česté, ale uleželé maso I když je čerstvost důležitá, nutné je dodat, že žádné maso se nemá zpracovávat okamžitě. I čerstvě zaříznutou slípku nebo králíka byste napřed měli alespoň hodinu chladit a až pak začít s tepelnou úpravou. Masa se nechávají obvykle uležet, respektive zrát jeden až jednadvacet dní podle druhu poraženého zvířete. Dělá se to tak kvůli chemickým změnám v masu, které probíhají i po porážce a ovlivňují chutnost masa. Podívejte se na videopříspěvek z repertoáru YouTube kanálu MAKRO ČR. Poradí vám, jak vybrat kvalitní maso. Zdroj: Youtube Dejte si pozor především u polotovarů Myslíte, že čerstvost masa dokážete odhadnout? Jistě že i zkušenost a samotný pohled na maso mnohé prozradí, ale faktem zůstává, že silný zápach nebo nepěkný vzhled se ukážou často až během zahřívání. Jednoduše vás může zmást také maso naložené v oleji, který bohužel případné pachy velmi zmírní. Docela nemožné je určit pohledem kvalitu masa, které je marinované ve výrazně červeném nebo žlutém koření. Navíc určitě máte zkušenost i s rozmrazeným masem, které bylo v ledničce nepřiměřeně dlouho a teď babo raď, jestli je ještě v pořádku. Vyzkoušejte párátko nebo zkoušku prstem. Oba triky vám pomohou odhalit, zda je maso ještě v pořádku. close info Shutterstock zoom_in Problematické může být i mazo rozmražené, které byste měli zpracovat hned. Jak zjistit čerstvost masa? Čerstvost masa párátkem vyzkoušíte jednoduše, ale ještě navíc budete potřebovat zapalovač nebo plamínek sporáku. Kousíček masa napíchněte na párátko a opalte nad plamenem. Pokud se rozvoní a vypadá pěkně, pak i zbytek masa bude v pořádku. Podobně se používá také rozžhavená vidlička. Zapíchněte ji do masa, vytáhněte a přivoňte si. Známkou čerstvosti je také pružnost. Do masa zapíchněte prst, a pokud se rychle vrátí do stejného stavu, nemusíte mít obavy.

Od pohledu by mělo být maso lesklé a na povrchu vlhké. Naopak matný až lepivý povrch značí problém. Pokud je maso cítit, nesnažte se zápach něčím přebýt. Je to škoda, ale hnilobné procesy v mase už započaly a tepelnou úpravou se nepříjemný odér jen zvýrazní. Související články close Domov a bydlení Odjíždíte na hory? Nezapomeňte dát do mrazáku minci! Budete klidnější video close Domov a bydlení Suché prádlo za půl hodinky, a to i v zimě: Pomůže vám froté ručník video Zdroje: rozdilnerytmy.cz, adbz.cz/hobby

tag Česko Maso Párátko Vzhled

