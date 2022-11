Naše babičky házely pravidelně kvasnice do záchodu. Měly dobrý důvod

Dobrých rad, fíglů a triků není nikdy dost. Ale proč házet kvasnice do záchodu? Vyzkoušejte tento a mnohé jiné triky, které se léty osvědčily a určitě je dobré čas od času si je připomenout. Zkuste třeba fintu s kvasnicemi, rozhodně se může hodit.

Finty, triky a vychytávky se mohou hodit

Chcete-li se podívat na celou řadu osvědčených triků, pak by vás mohlo zajímat toto video. Jde doslova o sbírku takových vychytávek a rozpuštění kvasnic v záchodové míse je jednou z nich:

Kvasnice do záchodové mísy?

Proč ale házet kvasnice do záchodu? Nejde sice o zcela ideální řešení, ale velmi podobné tomu, když používáte „bakterie do septiku“, které napomáhají rozkladným procesům. Takové bakterie či docela obyčejné kvasnice pomohou nejen urychlení degradace odpadu v žumpě, ale zároveň zbaví záchodovou mísu i odpady nepříjemného zápachu, který vychází právě z těchto míst. Můžete je proto použít nejen do záchodu, ale také do odpadu umyvadla nebo vany. Kvasnice mohou pomoci také s uvolněním ucpaného potrubí.

Ke kvasnicím přidejte trochu cukru a trochu vlažné vody. Než spláchnete, nechejte kvasnice alespoň hodinu pracovat nebo je tam ponechte ideálně přes noc.

Ke kvasnicím přidejte trochu cukru a nechejte pracovat nejlépe přes noc. Zdroj: shutterstock.com

Jak zbavit záchod zápachu?

Znáte ještě nějaké jiné nápady, jak se zbavit na toaletě či v koupelně pachů? Dobře funguje miska s octem, ale také kávový lógr. I když jsou zrna kávy velmi pěkná a jako ve videu je můžete použít i k dekorativním účelům, k redukci zápachu se výborně hodí i suchá kávová sedlina. Nevyhazujte sedlinu, nechejte ji opět vyschnout a použijte v koupelně, kuchyni či jinde v bytě.

Další možností je použití obyčejné jedlé sody. Nechejte v koupelně stát sklenici nebo misku naplněnou sodou a počkejte, až vám soda nepěkný zápach polapí sama.

Použitá kávová sedlina má mnohá využití. Báječně polapí také zápach. Zdroj: Nor Gal / Shutterstock

Vyzkoušejte úklid přírodními prostředky

Samozřejmě takový hon za zápachy se hodí až po důkladném úklidu. Koupelnu či toaletu větrejte, abyste zamezili výskytu plísní, a pravidelně ji uklízejte. Vzhledem k tomu, že přírodní čistící prostředky lépe vyvětrají a samy o sobě napomáhají od zápachu, používejte sodu, ocet, sůl a citron. Jsou to ideální domácí prostředky, které vám pomohou nejen k čistotě, ale i k pocitu čerstvosti a svěžesti, kterou po sobě zanechají.