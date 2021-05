Jak donutit orchideje, aby rozkvetly, a zastřihat kořeny, aby nekazily dojem

Orchideje patří k nejkrásnějším pokojovým rostlinám. Jejich nádherné květy jsou chloubou každého pěstitele, neboť za nimi stojí spousta práce a píle. Někdy se ovšem může stát, že i přes dodržování všech zaručených rad květy ne a ne vyrůst. Mnoho lidí totiž často zapomíná na kořeny rostliny, které jsou právě pro růst jejích poupat klíčové.

Při správné péči nabídnou jejich květy nespočet různých barev a rozzáří tak každou místnost. Orchideje jsou právem považovány za jednu nejoblíbenějších pokojových rostlin. Svého pěstitele však mohou velmi potrápit. Častokrát se totiž této rostlině úplně nedaří, nekvete a možná i její listy usychají a odpadají. A tak se může dít i v případě, kdy se držíte všech možných osvědčených rad.

Rostlinu hnojíte, pravidelně zaléváte, staráte se o to, aby měla dostatek světla, či zavlažujete její listy, ale ona vám vaši péči nijak nevrací? Aby se orchideji dařilo a nabídla svému majiteli k pokochání své nádherné květy, je třeba začít od kořenů.

Aby se orchideji dařilo a nabídla svému majiteli k pokochání své nádherné květy, je třeba začít od kořenů Zdroj: ForGaby / Shutterstock.com

Vše začíná u nákupu

Již při pořizování orchideje je třeba věnovat pozornost jak listům, tak kořenům. Kupujte vždy jen takovou rostlinu, jejíž listy jsou sytě zelené, lesklé, pevné a bez poškození. Kořeny by zase měly být svěží, zelené a stříbřité. Pamatujte na to, že zdraví kořenů je pro správný růst orchidejí stěžejní. Rostlina s nimi totiž přijímá veškeré živiny ze substrátu. Pokud tedy kořeny nejsou zdravé, krásných květů se u orchideje rozhodně nedočkáte. Naopak může rostlina časem zcela uhynout.

Pro nákup jsou vhodnější starší rostliny, ty mladé jsou mnohem náročnější na pěstování.

Dojem kazící kořeny

Při správném pěstování dochází k růstu kořenů, které se leckdy derou na povrch ze substrátu, a mohou dokonce přerůst i samotný květináč, v němž je orchidej zasazena. Mnoho obdivovatelů květin a rostlin ovšem tyto převislé kořeny považuje za nevzhledné, a proto je často odstřihují, přičemž si vůbec neuvědomí, jak jejich zbavení orchideji ublíží.

Kořeny lze ustřihnout jen uhnilé či uschlé. Pokud tedy vašemu oku nelahodí velké množství kořenů, které se prodraly ze substrátu, jednoduše orchidej přesaďte do většího květináče.

Větším zaléváním rostlině ještě více ublížíte Zdroj: Stanislav71 / Shutterstock.com

Přelitá orchidej

Často se stává, že rostlina vypadá, jako by trpěla nedostatkem vláhy. Pěstitelé proto leckdy zpanikaří a o to více začnou svou orchidej zalévat. To je ale největší chyba. Větším zaléváním totiž rostlině ještě více ublížíte. Za jejím povadlým vzhledem s největší pravděpodobností stojí přemokření substrátu, v důsledku kterého kořeny z velké části uhnily a rostlina nyní trpí nedostatkem zdravých kořenů, jimiž by mohla přijímat živiny.

Prevencí tohoto jevu je zkrátka „zdravé” zalévání. Pomocníkem může být pěstování orchideje v průsvitném květináči, který umožní snadnou kontrolu toho, jak moc je substrát suchý. Ten je totiž potřeba nechat před každým zaléváním dostatečně proschnout. Pokud jste se ovšem do podobné situace se svou orchidejí dostali, vězte, že její záchrana rozhodně není zcela jednoduchá a ne každou rostlinu lze vůbec zachránit.

Pomocníkem při pěstování může být průhledný květináč. Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock.com

Její léčba spočívá ve zbavení všech uhnilých a vyschlých kořenů, které rostlině do budoucna už nijak nepomohou. Zároveň je potřeba odříznou nejspodnější, staré listy. Tím se orchideji velmi uleví a bude se moct zaměřit jen na výživu listů mladých.

Následně rostlinu zbavenou substrátu, mrtvých kořenů a starých listů ponořte do kyblíku s měkkou odstátou vodou pokojové teploty zhruba tak na dvě hodiny. Tím se orchidej pořádně „napije”. Poté rostlinu přesaďte do nového substrátu a pravidelně, klidně i osmkrát denně, roste její listy měkkou vodou. Pokud při rosení steče voda dolů k bázi listů, vysušte ji papírovým ubrouskem, aby srdíčko rostliny nechytilo hnilobu. A pak už stačí jen čekat. První výsledky by se měly projevit do zhruba čtrnácti dní.

