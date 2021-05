Jak vyrobit nádherný květináč z plat od vajec. Toto video vidělo 60 miliónů lidí

Pokud čas od času provádíte doma či na chatě drobné stavební úpravy, určitě se vám už stalo, že vám zbylo půl pytle cementu a nevěděli jste, co s ním. Máte-li kreativního ducha a trošku trpělivosti, můžete z něj vyrobit úžasnou nádobu na rostliny. Ukážeme vám, jak na to.

Cement se bohužel nedá moc dlouho skladovat. Jakmile do sebe nasákne vlhkost, rychle ztratí své typické vlastnosti a po čase ztvrdne na kámen. Zbytky cementu je proto lepší ihned zpracovat. Dají se z nich vyrobit originální zahradní dekorace, svícny nebo květináče. Budeme potřebovat jen nějakou formu, s jejíž pomocí získáme výsledný tvar.

Následující video s postupem výroby cementového květináče se stalo hitem internetu; jeho autoři totiž vsadili na jednoduchost a jako formu pro odlití nádoby na květiny zvolili obyčejná plata od vajec, která k sobě připevnili lepicí páskou. Po obvodu květináče se díky tomu vytvoří dekorativní vzor a nádobu není třeba dále zdobit.

Cementový květináč v různých variacích

Jako vnitřní forma vymezující dno a stěny květináče autorům videa postačila "bábovka" z mokrého písku. Pokud preferujete něco stabilnějšího, můžete použít levný plastový květináč odpovídající velikosti, který do ohrádky z plat od vajec postavíte dnem vzhůru. Před zatuhnutím cementu nezapomeňte do budoucího dna květináče udělat dírky pro odtok vody.

Plata od vajec mají nevýhodu, že se ze ztuhlého cementu špatně seškrabávají. Sice to jde, ale trvá to déle. Mnohem rychleji odstraníte formy z plastu nebo plechu. Najdete ještě v garáži kus trapézové střešní krytiny, která zbyla ze stavby či rekonstrukce? Stočte ji do kruhu, svažte provazem a zajistěte cihlami, aby se nepohnula. Získáte tak krásnou formu na obvodové stěny budoucího cementového květináče.

Jak připravit cementovou hmotu

Hmota na odlévané artefakty by měla být tekutější než cementová omítka, její složení ale bude podobné. Na díl cementu počítejte tři díly jemného písku a vodu dolévejte od oka. Pokud přidáte i drobné kamínky, vznikne vám beton. Ten bude mít hrubší strukturu, ale zároveň bude i pevnější.

Dejte jen pozor, aby hmota nebyla tekutá příliš, nádoba by mohla po několika dnech popraskat. Trhlinky z důvodu nadbytku vody v hmotě bývají jemné a dají se zamaskovat troškou vlhkého cementu nebo akrylovým tmelem.

Praskliny se mohou objevit také v případě, že hmota vyschla příliš rychle. Vyrobený květináč proto nenechávejte schnout na přímém slunci ani ve větru, pro práci si vyberte stinné místo v závětří.

S cementem pracujte v rukavicích

Míchání cementu s pískem připomíná dětské hrátky na pískovišti a nejspíš vás to bude bavit, nezapomeňte si však navléct voděodolné rukavice. Cement může nepěkně popálit kůži, což si neuvědomíte hned, zjistíte to až večer nebo druhý den. Nebezpečný je i prach, který vám při manipulaci s cementem vlétne do plic. Obličej si proto raději chraňte respirátorem a brýlemi.

