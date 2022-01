Když pojojovkám padají listy: Co je nejčastější příčinou?

Nějakou tu květenu má doma asi každý z nás. Snažíme se o ni starat, občas jí zapomeneme zalít, ale děláme, co můžeme. Co když ale, i přes veškerou snahu, rostlině začnou opadávat listy? Co ji asi trápí?

Pokojové rostliny nikdy nevyjdou z módy, to ani omylem! Naopak je po nich neustále velká poptávka. Někdo preferuje klasiku v podobě dračince či klívie a někdo se vyžívá v exotičtějších a vzácnějších kouscích jako Philodendron gloriosum. Tak či tak, pokud rostlina začne chřadnout, žloutnout, hnědnout, shazuje listy, snaží se vám tím naznačit, že něco není úplně podle jejích představ. Bohužel možností, čím to, je vcelku hodně a je nutné na její nekomfort přijít včas. Může se jednat o naprostou banalitu, kvůli které se nemusíte znepokojovat, ale může jít i o fatální chybu, kterou lze rostlinu zcela zahubit.

O rostlině si zjistěte něco více

Přinesete si domů rostlinu, která se vám líbila v květinářství, a umístíte jí na parapet, protože jí to tam jednoduše sluší. Ale je to pro ni to správné místo? Než si jakoukoliv pokojovku pořídíte (a nejen pokojovku), zjistěte si o ní nějaké informace, protože se může stát, že se do vašich bytových podmínek nebude vůbec hodit. Při pročítání informací můžete narazit i na fakt, že opadávání listů patří k životnímu cyklu rostliny.

Stěhování rostlinu vyvede z míry

Pozor si dejte hlavně při přepravě rostliny z prodejny domů, obzvlášť v zimě! Většina jich je na teplotní šok značně citlivá a listy vám může shodit jedna dvě. Nespokojená může být i při přestěhování z místa na místo v bytě. Notná část žen ráda upravuje svou domácnost a přestěhováním křesla vznikne „hluché“ místo v rohu. „Tak tam šoupnu tuhle kytku!“… a problém je na světě.

Malý květináč

Některé rostliny rostou rychle a je třeba je přesazovat, protože i to může být důvod k opadu listů. Když je květináč rostlině malý, dá vám to takto najevo.

Pokud je květináč rostlině již malý, neváhejte a přesaďte ji. Zdroj: profimedia-.cz

Zálivka

Kapitola sama o sobě. Pokojovka vám bude opadávat z nadmíry vody, ale i když bude dostávat vody málo. Teď babo raď!

Žluté spodní listy – nejspíš zaléváte přespříliš

Suché zakroucené listy – se zálivkou přidejte

Škůdci

I ti vás mohou potkat, lépe řečeno - vaši rostlinu. Čas od času rostlině zkontrolujte listy, zejména zespodu, jestli neuvidíte náznak škůdce. Například vás zarazí pavučinky, tmavé skvrnky nebo lepkavá místa. Může se jednat o molice, puklice, svilušky, mšice, padlí apod. Při včasném odhalení se dá rostlina většinou zachránit, ale není to pravidlem.

Teplota

Ideální teplota pro rostliny neexistuje, protože má každá jiné nároky. Podle toho se také řiďte. Chladno na některé pokojovky působí stresově a může začít shazovat listy.

