Podle čínské nauky feng shui existují rostliny, které vám můžou v životě uškodit. Jaké zeleni byste se měli ve svém interiéru vyhnout?

Čínská nauka feng shui se zabývá životadárnou energií „čichi“, která přináší do vašeho domova pocit harmonie, štěstí, zdraví, stability a rodinné pohody. Podle vyznavačů této nauky jsou ale věci, jenž mohou tuto idylku narušovat.

Jde zejména o nepořádek, mrtvé věci (třeba sušené rostliny, lovecké trofeje) nebo starožitnosti, které jsou spojené s těžkými emocemi a trápením vašich předků… Zajímavé je, že „brzdou“ vašeho štěstí mohou být i špatně zvolené pokojové rostliny. Jaké zeleni byste se tedy měli zásadně vyhnout a proč?

Bonsai

Na první pohled jsou tyto miniaturky stromů roztomilé. Ale když se na ně podíváte blíž, zjistíte, že jde o rostlinku, které je permanentně zabraňováno v růstu a rozvoji. A to je vlastně docela špatný předpoklad do života… Ve svém životě chcete, aby se věci hýbaly, šly kupředu… Proto bonsai určitě ve svém domově nepěstujte. Přináší jen energii stagnace, ustrnutí na „mrtvém bodě“. A to nikdo nechce!

close info Profimedia zoom_in Bonsai je symbolem potlačeného vývoje.

Bavlník

Ano, vypadá mazlivě. Je měkký, nadýchaný, jako by vás chtěl pohladit. Ale nenechte se zmást! Jeho bílé části jsou totiž lapačem prachu, špíny a různých nečistot ve vaší domácnosti. Tato „sbírka“ nepořádku podle feng shui přináší smůlu. Takže bavlník určitě neadoptujte!

Fíkus benjamin

Je krásný, košatý a vytváří pocit „malého lesa“. Jenže staří Číňané jsou i vůči této pokojovce kritičtí. Proč? Podle nich květina přitahuje do interiéru negativní energii. Proto se nedoporučuje ji mít v jakékoliv místnosti.

Další rušičky energie…

Podle feng shui byste se měli o svou pokojovou zeleň hodně starat. Pokud máte doma nějaké „zelené odpadlíky“, buďto je zkuste zachránit, nebo je rovnou vyhoďte. Stopka je také zaměřena na všechny plastové (nebo látkové) napodobeniny pokojových květin. Nauka feng shui je považuje za mrtvé a tudíž znovu za brzdu dobré energie.

close info Profimedia zoom_in Plastové napodobeniny rostlin patří mezi rušičky dobré energie.

Co vám prospěje:

Místo zakázaných rostlin si dejte do bytu zeleň, která dobrou energii vyčistí a podpoří. Výborná je třeba aloe vera, fíkovník pryžodárný, bazalka, citronovník, toulcovka nebo zelenec chocholatý.

